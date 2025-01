AIELLI: MUSEO A CIELO APERTO DI BORGO UNIVERSO INSERITO NELLA GUIDA DI REPUBBLICA

AIELLI – Il Museo a cielo aperto Borgo Universo è stato selezionato ed inserito nella nuova Guida di Repubblica “Musei en plein air. Le vie dell’arte all’aria aperta”, un prestigioso volume ora disponibile in edicola, libreria e online.

Lo annuncia il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.

La Guida di Repubblica celebra i musei all’aria aperta, spazi dove l’arte si fonde con la natura, dando vita a esperienze uniche per i visitatori. La pubblicazione include storie, curiosità e interviste che raccontano il fascino di queste realtà artistiche, tra cui il Borgo Universo, che da anni rappresenta un simbolo di creatività e valorizzazione del territorio.

Il sindaco Enzo Di Natale dichiara: “Siamo orgogliosi di vedere Aielli e Borgo Universo inseriti in una guida così prestigiosa. Questo è un riconoscimento al lavoro di tutta la comunità, che ha saputo trasformare il nostro borgo in un museo a cielo aperto, meta di visitatori da tutto il mondo. Aielli e il Borgo Universo vi aspettano per un viaggio tra arte, cultura e bellezza paesaggistica”.