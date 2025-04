AIELLI: TROVATO MORTO IN CASA L’EX VICESINDACO ROSATI, LAVORAVA PER LA BPER A CELANO

AIELLI– Una tragedia ha sconvolto Aielli, piccolo centro in provincia dell’Aquila: Saverio Rosati, 50 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Sul posto sono interveuti i carabinieri. Rosati era una persona nota e stimata nel territorio marsicano visto che lavorava presso la filiale BPER di Celano (L’Aquila) e in passato aveva ricoperto incarichi di amministratore comunale facendo anche il vicesindaco, distinguendosi per il suo impegno nella vita pubblica del paese.

Saverio Rosati lascia la moglie che gestisce un negozio ad Aielli e 2 figli. L’allarme è scattato quando non si è presentato al lavoro senza avvisare nessuno e allora sono state avviate le ricerche dell’uomo che, tra l’altro, era anche uno sportivo visto che giocava a livello amatoriale con il Cerchio.