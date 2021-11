AIELLI,”LUCI DALL’ABISSO”: NUOVA OPERA DI BASTARDILLA, VENERDI’ L’INAUGURAZIONE

AIELLI – “Luci dall’Abisso”, è il titolo del nuovo murales che presto andrà ad arricchire il museo a cielo aperto di Aielli (L’Aquila), tra le principali attrattive turistiche dell’intera zona.

La Sezione Soci Coop Centro Italia Marsica ha voluto sostenere tutto il percorso di pensiero e attuazione dell’opera dell’artista “Bastardilla“, un’iniziativa a sostegno dell’arte e del territorio.

“Ringrazio la Sezione Soci Coop Centro Italia Marsica per la sensibilità mostrata verso il nostro progetto – ha commentato il sindaco Enzo Di Natale – Grazie al loro contributo allarghiamo il perimetro del nostro museo a cielo aperto aggiungendo un’altra firma d’autore. Ringrazio anche Carmine di Pietro, membro della Sezione Soci Marsica, di Aielli, per aver dato via a questa importante sinergia tra Comune e Coop”.

Il nuovo Murales verrà inaugurato venerdì 26 novembre prossimo alle ore 15 in Piazza Risorgimento. Saranno presenti: il sindaco Enzo Di Natale, la professoressa Giovanna Visci, il vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Centro Italia Lorenzo Ortolani, il responsabile area Soci e Consumatori di Coop Centro Italia Jacopo Teodori, Don Antonio Salone.