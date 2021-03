ROMA – Il sito ufficiale dell’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco, sta avendo disservizi dopo che è stata resa nota la notizia della sospensione in via precauzionale e temporanea dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Il sito è down a intermittenza da circa 1 ora, è tornato brevemente online ma continua ad avere problemi di accesso, a singhiozzo. Collegandosi ad aifa.gov.it, infatti, compare una schermata bianca con la scritta “Service Unavailable”. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sui canali social dell’Aifa riguardo il disservizio che potrebbe essere stato causato dai numerosi accessi degli utenti che cercano informazioni.