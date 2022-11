AIFA: USO PIU’ CONSAPEVOLE ANTIBIOTICI, ARRIVANO NUOVE RACCOMANDAZIONI

ROMA – Una congrua attesa prima di iniziare ad utilizzare gli antibiotici.

Sarà questa una delle indicazioni contenute nelle nuove Raccomandazioni per l’uso ottimale degli antibiotici che saranno pubblicate domani 18 novembre dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in occasione della Settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella quale è incardinata anche la Giornata europea degli antibiotici celebrata ogni anno il 18 novembre.

Per un uso più consapevole degli antibiotici e contro il fenomeno dell’antibioticoresistenza, ha sottolineato il direttore generale Aifa Nicola Magrini alla conferenza stampa per la presentazione della Settimana mondiale, “bisogna, ad esempio, anche superare il falso mito che la terapia antibiotica non vada interrotta una volta iniziata. Domani pubblicheremo le nuove Raccomandazioni”.