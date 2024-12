AIL: AL VIA CAMPAGNA STELLE DI NATALE PER LA RICERCA E PER SOSTENERE I PAZIENTI EMATOLOGICI

PESCARA – Da domani, venerdì 6 dicembre, fino all’8, prende il via la campagna nazionale dell’AIL con le Stelle e i Sogni di Cioccolato, che potranno essere acquistati anche nelle principali piazze, nei centri commerciali e davanti alle chiese di Pescara, Chieti e province.

Nei giorni scorsi è stata presentata l’iniziativa dei Punti SolidAIL, che coinvolge la rete delle associazioni di categoria di Pescara e Chieti, per la campagna solidale, promossa anche quest’anno dalla sezione pescarese dell’Ail.

Una rete già formata nel 2022, ma che vuole consolidare e allargare le proprie maglie per sostenere Casa Ail e la ricerca scientifica.

Finora sono numerosi i commercianti e gli artigiani che, aderendo alla campagna dell’Ail Pescara, stanno vendendo direttamente nei loro negozi le Stelle di Natale e i Sogni di Cioccolato.

Durante la presentazione dei Punt SolidAIL è stato lanciato anche un appello alle altre imprese per allungare la lista dei sostenitori, attraverso la voce della presidente dell’AIL di Pescara Antonella De Angelis, della presidente di Confesercenti di Pescara Marina Dolci e della vice presidente di Confartigianato Barbara Lunelli.

Le associazioni di categoria hanno ribadito pieno sostegno e hanno proposto altre iniziative lodevoli a favore di Casa AIL, che ospita in via Rigopiano i pazienti e i loro familiari in cura al reparto di Ematologia dell’ospedale di Pescara.

“Dal 2009 Casa AIL, nelle 11 camere a disposizione dei pazienti e dei loro familiari, ha accolto 47mila persone – ha dichiarato la presidente Antonella De Angelis – La campagna di Natale servirà a sostenere le spese di Casa Ail e la ricerca scientifica, avendo acquistato e donato alla Asl e all’Università di Chieti, il CliniMacs Prodigy, uno strumento per la manipolazione delle Cart-TI, per neutralizzare le cellule dei tumori del sangue e non solo. Un ringraziamento a Confesercenti, a Confartigianato e Confcommercio per la generosità e per la pronta risposta dei loro associati”.