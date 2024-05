AIR SHOW CON LE FRECCE TRICOLORI ALL’AQUILA: ECCO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DIVIETI

L’AQUILA – In vista della manifestazione Air Show 2024, in programma nel prossimo fine settimana all’aeroporto di Preturo e nell’ambito della quale è prevista l’esibizione delle Frecce Tricolori, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con cui sono stati disposti una serie di divieti e modifiche alla viabilità sulle vie e le strade di competenza del Comune dell’Aquila. Nel provvedimento, pertanto, non si fa riferimento alla SP33 in quanto di competenza della Provincia dell’Aquila.

Con l’ordinanza di polizia municipale del capoluogo abruzzese, pertanto, sono stati istituiti: Il SENSO UNICO DI MARCIA da via Cagnano in direzione S.P. 33, il giorno 25.05.2024 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il giorno 26.05.2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nelle seguenti strade: Via dell’Aeroporto; Via Carlo D’Angiò; Via delle Vignole.

Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI il giorno 25.05.2024 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il giorno 26.05.2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, in: Via dell’Aeroporto: lato sinistro secondo il senso di marcia di cui al punto 1; via Carlo D’Angiò (tratto via dell’Aeroporto/ingresso carrabile di servizio dell’area aeroportuale): lato sinistro secondo il senso di marcia di cui al punto 1; via Carlo D’Angiò (tratto ingresso carrabile di servizio dell’area aeroportuale/intersezione via delle Vignole): ambo i lati secondo il senso di marcia di cui al punto 1.; Via delle Vignole: lato sinistro secondo il senso di marcia di cui al punto 1.