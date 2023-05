AIR SHOW L’AQUILA: I SERVIZI PER SABATO E DOMENICA, MANIFESTAZIONI E MODIFICHE ALLA VIABILITA’

L’AQUILA – “Un evento che rilancia l’immagine e le potenzialità del nostro aeroporto, un sicuro volano per un auspicabile ritorno turistico di un territorio che, da qualche anno a questa parte, è al centro dell’attenzione di tanti visitatori”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il consigliere comunale delegato all’aeroporto, Livio Vittorini, nel presentare l’Air Show che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 maggio, all’aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro” di Preturo.

La manifestazione, organizzata dalla Sunrise Aviation, società che gestisce lo scalo dietro concessione del Comune capoluogo d’Abruzzo, in collaborazione con l’Aeroclub di Roma, è stata promossa dall’amministrazione comunale in occasione del centenario dell’Aeronautica militare e gode di un finanziamento di 100mila euro messo a disposizione dalla Regione Abruzzo “il cui presidente, Marco Marsilio, va ringraziato unitamente all’amministrazione regionale abruzzese per la sensibilità dimostrata”, aggiungono Biondi e Vittorini.

L’evento

Gli appuntamenti principali, che si articoleranno dalle 9 alle 18 in entrambi i giorni, riguarderanno l’esposizione di velivoli storici a cura dell’Historical Aircraft Group, nonché di alianti, elicotteri e altri velivoli e materiali legati alla disciplina del volo. Verranno inoltre allestiti uno stand di cultura aeronautica e mostre fotografiche. Previsti intrattenimenti per bambini, esibizioni di velivoli storici, voli acrobatici e pattuglie con velivoli convenzionali e jet. Sarà possibile salire su una mongolfiera e fare voli introduttivi in aereo. Sunrise Aviation ha comunicato che, per fruire di queste opportunità, occorrerà prenotarsi direttamente all’aeroporto, segnatamente alla scuola di volo della società, e che sarà data priorità alle persone diversamente abili e a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con altezza minima di 1 metro e 20.

La viabilità

Dalle 7.30 di sabato 27 maggio e fino alle 20 di domenica 28 maggio sarà istituito un senso unico di marcia in direzione della strada provinciale 33. Sarà inoltre vietata la sosta con rimozione, nello stesso arco di tempo, sul lato sinistro del predetto senso di marcia in via dell’Aeroporto, via Carlo D’Angiò e via delle Vignole.

I bus navetta

Dalle 9.30 alle 20.30 dei due giorni dedicati alla manifestazione saranno operativi dei bus navetta che collegheranno il parcheggio di piazza Sandro Pertini (il piazzale ex Italtel che si trova a Pile) con l’aeroporto, attraversando via Mulino di Pile, la statale 17, il parcheggio situato al Tecnopolo, via Falcone (Reiss Romoli), via Borsellino, viale delle Fiamme Gialle (parcheggio esterno alla scuola degli ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza). Al ritorno, i mezzi percorreranno via dell’Aeroporto, Coppito, via Falcone, parcheggio del Tecnopolo, la statale 17, via Mulino di Pile, fino al capolinea di piazza Sandro Pertini.

Diversamente abili

Le auto con a bordo persone con disabilità motoria, munite di contrassegno, potranno usufruire di parcheggi riservati presso l’aeroporto dei Parchi.

MANIFESTAZIONI E MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Oltre all’Air Show dell’Aquila, il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da altre manifestazioni, per le quali sono state disposte delle specifiche modifiche alla circolazione.

Lo rende noto l’assessore alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella.

In particolare, per garantire lo svolgimento in sicurezza della corsa podistica “Run4Hope 2023, Stracittadina Aquilana 2023” del 28 maggio, l’ordinanza

(https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_497025_0_3.html) prevede, per domenica, l’istituzione di un divieto sosta con rimozione forzata su viale Collemaggio oltre che sull’area di Piazza del Teatro al di fuori degli stalli. “Inoltre – spiega l’assessore Cucchiarella – dalle ore 9.30 alle ore 11.30 sarà vietato il transito lungo il percorso, che comprende viale Collemaggio, viale Crispi, via XX Settembre, via Fontesecco, via Sallustio, via Camponeschi, piazza Regina Margherita, via Andrea Bafile, piazza Palazzo, Corso Principe Umberto, Corso Vittorio Emanuele II, via Verdi, piazza del Teatro, via Sinizzo, piazza Battaglione Alpini, via Castello, via Zara, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi, via Francesco del Greco, via Invalidi della Guerra, via Vincenzo Gentile, via Rodolfo Ludovici, via Berardino Marinucci, piazza Matteotti, Santa Maria di Farfa, via Maiella, piazza San Bernardino, via San Bernardino, piazza Duomo e Corso Federico II. Verrà poi invertito il senso di marcia sul tratto di Via Pescara compreso tra Via Tagliacozzo e via Strinella; si procederà quindi in direzione via Strinella”.

Per quanto riguarda gara di skyrunning “Skyrace del Mammut”, che si svolgerà nel territorio di Cese di Preturo, l’ordinanza

(https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_496969_0_3.html) dispone, sempre per domenica 28 maggio, il divieto di transito dalle 8.30 alle 16.30 ed il divieto di sosta con rimozione dalle 7.00 alle 16.30 in via Sant’Anna (tratto tra Via San Giovanni e via Piè dei Giardini) ed in via San Giovanni (tratto tra il km 1+100 e il km 1+500), il solo divieto di transito dalle ore 8.30 alle ore 16.30 in via Marchese Quinzi (tratto tra via Sant’Anna e via San Giovanni), lo stesso divieto di transito in via Solferino dalle 8.30 alle 10.30 e, per concludere, sempre il circolazione dalle ore 11.00 alle ore 16.30 in via Marchese Quinzi e sulla strada comunale senza denominazione che dal serbatoio GSA porta all’abitato di Cese di Preturo.

“Sarà un fine settimana denso di attività importanti e questo sicuramente è un vantaggio per la città e il territorio – conclude l’assessore Cucchiarella –. Certamente queste iniziative comportano qualche disagio per la viabilità (proprio per questo è importante che i cittadini prendano accuratamente visione delle modifiche al traffico), ma confidiamo nella loro comprensione, visto che comunque si tratta di eventi che, tra le altre cose, riqualificano e valorizzano il territorio”.