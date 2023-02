AISM: A SULMONA UN AMBULATORIO DI FOLLOW-UP PER LA SCLEROSI MULTIPLA

L’AQUILA – Un ambulatorio di follow-up per la Sclerosi Multipla a Sulmona.

La Direzione Generale della Asl1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, con lettera di protocollo 0028686/23, ha disposto l’attivazione da parte del Centro Malattie Demielinizzanti dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila del presidio che risponde alla richiesta di oltre cento persone con sclerosi multipla, già in cura presso il Centro Clinico dell’Aquila, che si trovano costrette a frequenti spostamenti anche per controlli di routine. Spostamenti che spesso riguardano persone con disabilità e comunque persone con SM.

L’attivazione dell’ambulatorio rappresenta il riconoscimento formale di una rete strutturata per la cura della SM, che risponda ai criteri della copertura dell’intero territorio e di una reale prossimità, ai fini del superamento delle difformità, delle iniquità e delle diseguaglianze di accesso.

Con questa iniziativa si garantisce la continuità della presa in carico, si pone attenzione ai momenti di “rottura” e passaggio di fasi di malattia, disabilità, terapie, anche rispetto a condizioni di comorbidità, complicanze, invecchiamento e fragilità.

L’AISM, viene spiegato in una nota, si impegna a farsi portavoce delle Persone con SM e, nell’osservanza della propria agenda, ad attivarsi affinché ci sia contenimento e riduzione dei tempi di attesa per le visite, i follow-up, la gestione dell’urgenza e delle ricadute, gli esami diagnostici e strumentali, con accesso dedicato e diretto ai servizi e alle prestazioni inclusi nel percorso di presa in carico, compresi quelli collegati.

La Sezione Provinciale AISM di L’Aquila ringrazia “la Direzione Sanitaria e l’equipe mediche ed infermieristiche per la sensibilità al problema dimostrata, la capacità di dare soluzioni fattive in tempi brevi e la propensione ad adottare una medicina centrata sul paziente”.