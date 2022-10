AISM L’AQUILA: LONG COVID E SCLEROSI MULTIPLA, INCONTRO INFORMATIVO CON DOTTOR TOTARO

L’AQUILA – Un incontro informativo dedicato alle persone con sclerosi multipla, familiari e amici per parlare del Long Covid e SM.

Ad organizzarlo per il 17 ottobre prossimo, a partire dalle 18, presso la sede in Via Fontamara 12 Cavalletto D’Ocre, SM CAFE’, la Sezione AISM della Provincia dell’Aquila.

Interverrà il dottor Rocco Totaro, neurologo del Centro Malattie Demanializzanti dell’Ospedale dell’Aquila.

Sarà un momento di confronto con l’esperto che risponderà alle domande dirette dei partecipanti, spiegano gli organizzatori.

Per info 0862/313632

Cel: 335/6469597

Mail: [email protected]

Pagina FB : @AISMAQUILA