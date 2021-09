AIUTA IMPRESA, D’INCECCO (LEGA): “QUASI 5 MILIONI PER BENI STRUMENTALI E DUREVOLI”

PESCARA – “Approvata la seconda tranche della graduatoria al bando ‘Aiuta Impresa’ che prevedeva stanziamento di 6 milioni di euro”.

Lo rende noto Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, che spiega: “Questo provvedimento, il secondo in materia, agevolerà 1964 imprese per un importo complessivo di 4.800.000 euro”.

“Le risorse erogate per questa misura verranno concesse per l’acquisto di beni strumentali e durevoli, utilizzati per almeno tre anni, quindi non cedibili in questo arco temporale”, spiega ancora D’Incecco.

“Il dettaglio delle spese ammissibili, che devono essere state effettuate dal I gennaio 2020, era riportato nell’art. 8 dell’avviso.

Il contributo consiste in una sovvenzione diretta a fondo perduto, per un massimo di 5.000 euro, concessa a titolo di rimborso delle spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute al netto dell’IVA. Il contributo è destinato alle Micro e Piccole Imprese; ai lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”, conclude.