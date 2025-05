AL CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE TORNA L’AQUILACULT: INCONTRI, STORIE E OSPITI D’ECCEZIONE

L’AQUILA – Dopo il successo dell’edizione 2024, torna L’AQUILACULT, il progetto culturale del Centro Commerciale L’Aquilone per avvicinare il pubblico alla cultura in modo diretto e inclusivo.

Mentre la passata edizione ha visto protagonisti personaggi eccellenti della cultura locale, la rassegna 2025 varca i confini con personalità di respiro nazionale, autorevoli e influenti, appartenenti ai vari mondi: cultura, spettacolo, musica, sport, letteratura, gastronomia…

Di seguito la nota completa con il programma.

Da maggio a dicembre 2025 il calendario della rassegna andrà arricchendosi man mano di nuovi appuntamenti che uniscono linguaggi, generazioni e ambiti diversi, in uno spazio aperto alla cittadinanza.

L’edizione 2025 si apre con due appuntamenti, alle ore 18:00: nel weekend di sabato 17 “Vivi lo sport, balla la vita” della Federlibertas e Movi&Dance L’Aquila e domenica 18 maggio interviene una personalità di spicco come Annalisa Minetti con “Musica e sport per la vita” un incontro spettacolo in cui eseguirà brani di successo del suo repertorio.

L’Associazione sportiva Federlibertas L’Aquila e Movi&Dance mettono in scena uno spettacolo di danza e sport per l’inclusione sociale in cui artisti e ballerini si esibiranno nelle varie discipline insieme a ragazze e ragazzi con disabilità, offrendo al pubblico uno spettacolo ricco di energia e passione.

La domenica invece sarà la volta di Annalisa Minetti, cantautrice, atleta paraolimpica, modella e autrice di programmi televisivi. Incontrerà il pubblico e porterà la sua esperienza di donna dalla carriera vincente e avvincente. Presenteranno l’attore Paolo del Vecchio e la giornalista Francesca Martinelli.

L’AQUILACULT si pone l’obiettivo di rendere il centro commerciale un luogo vivo di partecipazione culturale, capace di stimolare il confronto attraverso esperienze trasversali e ospiti di prestigio. Ogni appuntamento sarà l’occasione per condividere riflessioni e creare connessioni in vista di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Chiuderanno la kermesse di maggio, sempre alle 18:00, Grazia Di Michele e Maria Teresa Reale in programma sabato 24 “Dalle parti del cuore” Incontro dialogo con esibizione musicale dal loro repertorio mentre domenica 25 interverranno Angelo De Nicola e Gianfranco Di Giacomantonio con “Don Attilio Cecchino, l’ultima intervista”.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Un’occasione imperdibile per farsi travolgere dall’energia delle storie, dai corpi in movimento e sguardi che uniscono: L’AQUILACULT per riscoprire il potere della cultura che include, emoziona e connette!