AL LAVORO SENZA GREEN PASS, SANZIONATI UN AMBULANTE E UN BARISTA A TERAMO

TERAMO – È stato multato per mille euro dalla polizia locale, un ambulante teramano che è stato trovato dietro al suo bancone, sprovvisto di Green pass e senza indossare la mascherina e altri dispositivi di protezione individuale.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il rischio è ora quello di non poter più partecipare al mercato settimanale e di vedersi revocata l’assegnazione del posto che occupa di solito, per non aver rispettato le regole.

Un’altra multa, stavolta di 400 euro, è stata comminata anche al titolare di un bar situato in zona est a Teramo, trovato all’interno dell’attività senza green pass.

Entrambi i commercianti sono stati sottoposti a verifica durante le consuete attività portate avanti dagli agenti sul territorio comunale.