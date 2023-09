PESCARA – Nessuna offerta chiara di lavoro iniziale ma, dopo aver aderito inserito il curriculum vitae nella piattaforma è necessario scegliere tre agenzia per il lavoro, per poi essere contattati. Alcuni corsi, anche se scelti, si attivano solo se si raggiunge un minimo di partecipanti.

È il percorso che descrive Dina Cianci, direttrice del patronato Inca (Istituto nazionale confederale di assistenza) della Cgil Pescara, che dice: “Ci aspettiamo che una domanda presentata oggi possa vedere un eventuale risultato, un eventuale indennizzo, non prima di novembre o dicembre”.

E questo è ciò che preoccupa maggiormente i clienti che presentano la domanda. All’Inca raccontano che il percorso, anche con l’assistenza data, risulta particolarmente accidentato.

“Nella piattaforma noi andiamo praticamente a mettere un curriculum vitae, cosa che non facevamo con il reddito di cittadinanza – spiega Dina Cianci – La procedura del Sfl, è un po’ lunga. Ci sono 2 piattaforme. È estremamente complessa non tanto per la compilazione della domanda, quanto per i passaggi. Bisogna anche scegliere 3 agenzie per il lavoro presso le quali la persona che fa domanda vuole andare a svolgere la sua attività formativa. In seguito, deve essere contattata dal centro per l’impiego per sottoscrivere un patto di servizio e cominciare a fare formazione, ma questi corsi si organizzano solo se si raggiunge un numero minimo di partecipanti, condizione indispensabile per ottenere i 350 euro”.

Per chi punta a percepire il nuovo Sostegno Formazione Lavoro “ciò che risulta difficile è la comprensione di ciò che devi indicare nella piattaforma”, aggiunge Anna Iammarrone funzionaria del medesimo patronato.

“La persona che compila la domanda – spiega – è chiamata a fare tutta una serie di dichiarazioni di responsabilità, che hanno un risvolto anche penale. Ieri mi è capitato di interrompere la procedura di un cliente nel momento in cui si chiedeva: ‘Hai mai dato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi?’ Se entri nella procedura dell’Inps trovi tutti i flag già impostati, dovresti però assicurarti che stai inserendo la cosa corretta”.