PREMIO INTERNAZIONALE MERINI DI POESIA: TARGA D’ONORE 2020 ALL’AQUILANA SELENE PASCASI

L’AQUILA – Selene Pascasi, avvocato, giornalista, firma de Il Sole 24 Ore e critico musicale, è Targa d’onore 2020 al Premio Internazionale Merini di poesia promosso dall’Accademia dei Bronzi guidata da Vincenzo Ursini e di cui nel 2018 fu vincitrice assoluta.

La professionista aquilana, con il romanzo Dimmi che esisto (La Gru) è Terza al Premio Essere Donna 2020, finalista al Mario Soldati 2020 e al Città di Como 2019. Il suo libro, sugli abusi fisici e psicologici, è stato ospite a Fuorigioco (Radio1 Rai) dove Dacia Maraini e Pascasi hanno parlato di scrittura contro il femminicidio. Molti, gli altri riconoscimenti: Poeta Cromatico (Poeta Ebbro…, edizione riservata ad artisti di fama nazionale e internazionale); seconda Zirè d’oro 2019; prima Zirè d’Oro 2018; Alfiere Arte e Poesia e Targa Patari 2020; seconda Bukowski 2018. Giurata al Cavallari e in Commissione motivazioni Musical Letterarie al Lunezia, vanta un inedito in Fabrizio De André. Parlare Musica e le opere La persona oggetto di reato, Con tre quarti di cuore, In attesa di me. Diffuso in Francia e in arrivo in Italia il docufilm Musicanti (regia Gabriele Alessandrini) che vede utilizzati brani tratti dal suo romanzo.

La Pascasi tornerà con brano musicale ed un nuovo romanzo.

