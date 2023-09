AL TEATRO DEI MARSI DI AVEZZANO 15 SERATE TRA MUSICA POP, JAZZ E ROCK

AVEZZANO- Grigory Sokolov e Anna Kravtchenko. Il primo di nazionalità russa, la seconda ucraina: due talenti indiscussi del pianoforte per un confronto ideale che contraddistingue la 17/a Stagione Musicale del Teatro dei Marsi di Avezzano (L’Aquila) portata avanti da Harmonia Novissima, in collaborazione con il Comune e il sostegno della Regione Abruzzo e del Ministero della Cultura.

Sokolov, sul palco lunedì 30 ottobre, è considerato da gran parte della critica e del pubblico della musica classica il più grande pianista vivente, indubbiamente il personaggio più carismatico ed internazionalmente più prestigioso mai ospitato dal Teatro dei Marsi nella sua storia, uno degli ultimi grandi pianisti della scuola sovietica. Kravtchenko (sabato 9 dicembre) nel 1992 è stata primo premio al Concorso Internazionale Busoni.

Complessivamente, sono 15 gli appuntamenti tra musica classica, opera, pop, rock e danza. La serata inaugurale, giovedì 12 ottobre, vedrà ospite L’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, insieme al pianista Gabriele Strata. Per la danza, venerdì 29 dicembre ci sarà il ritorno del balletto classico con ‘Il Lago dei cigni’ di Čajkovskij, sulle musiche di Petipa, rappresentato dal Balletto nazionale rumeno dell’Opera di Iasi. Per l’opera lirica è previsto ‘Turandot’ di Puccini (sabato 2 dicembre). C’è attesa per il concerto del fisarmonicista jazz e tango Richard Galliano, giovedì 9 novembre.

Da segnalare anche l’appuntamento natalizio con ‘Harlem Gospel Choir di New York’ (sabato 23 dicembre). Venerdì 26 gennaio le Orme, gruppo rock progressive internazionale, terrà ad Avezzano un concerto in omaggio ai 50 anni della carriera. Previsti anche i live di Francesco Baccini (venerdì 16 febbraio), Fabio Concato (7 marzo). Infine, per quanto concerne la danza neoclassica e moderna, venerdì 2 febbraio il Balletto di Milano si esibirà in ‘Carmen’. La compagnia di Buenos Aires Tango Rouge Company terrà, invece, l’evento di chiusura venerdì 5 aprile. (