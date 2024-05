AL VIA “ADSU PRO TER”: IL NUOVO PROGETTO DELL’AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TERAMO

TERAMO – “Un investimento di oltre 2 milioni di euro per l’erogazione di servizi di orientamento, cultura, sport, assistenza alla disabilità per gli studenti universitari e la popolazione delle aree interne della provincia di Teramo; sostegno concreto per gli studenti e i residenti delle aree interne (programmazione europea 2021-2027), con ricadute su una popolazione di oltre 64mila persone”.

Il progetto “Adsu Pro Ter” è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa presso l’Università degli studi di Teramo: sono intervenuti il presidente dell’ADSU Teramo Vincenzo Di Giacinto, il magnifico rettore dell’Università Dino Mastrocola, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, il vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, il sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, il commissario prefettizio Alberto Di Gaetano (Atri), il Rup dell’Adsu Teramo Fabrizio Cantarelli e il project manager di Civica srl Mauro Vanni.

“Tengo molto a questo progetto che porta a compimento uno dei principali obbiettivi del CdA nella fase finale dell’incarico – ha dichiarato il presidente Adsu Teramo Vincenzo Di Vincenzo – Inizialmente il nostro motto era ‘Teramo città universitaria’, gli abbiamo dato seguito con tante iniziative a supporto del diritto allo studio affiancando l’Università di Teramo e la città di Teramo. Ora ci siamo spinti oltre, ‘Teramo provincia universitaria’ perché per noi l’università è territorio e ADSU PRO TER mira proprio a questo: coinvolgere studenti delle aree interne, cittadinanza e studenti fuori sede ad integrarsi dandogli più servizi, più inclusione e migliorare connessione e mobilità”.

“Tra le direzioni legislative del nostro nuovo governo regionale – ha spiegato il consigliere regionale Emiliano Di Matteo – c’è proprio il ripopolamento, la valorizzazione e la rivitalizzazione delle aree e dei borghi interni. Accogliamo con piacere questo progetto dell’Adsu Teramo che sposa pienamente la nostra filosofia, estendendola anche all’università, allo studio e alla socialità”.

“Ringrazio l’Adsu Teramo per aver, ancora una volta, supportato l’Università di Teramo – ha dichiarato il magnifico rettore, Dino Mastrocola – l’ambizione è proprio quella di integrare le attuali attività di cultura, sport, inclusione e orientamento che portiamo avanti, con il potenziamento e l’estensione che Adsu Pro Ter può mettere in campo. Siamo soddisfatti della partenza di questo progetto, mi complimento per la capacità dell’Adsu di essere riuscita ad intercettare questi fondi.”

Lo scopo primario di Adsu Pro Ter – si legge in una nota – è sviluppare e promuovere nuovi servizi per gli studenti universitari, coinvolgendo diverse realtà locali della Provincia di Teramo, stimolando così anche il territorio e aumentando le opportunità, sia per i giovani residenti nelle aree interne sia per i tanti pendolari che attraversano quotidianamente la Provincia.

Si rivolge ad una utenza costituita da: 64.011 residenti nei 16 Comuni delle aree interne 2021-2027 della provincia di Teramo coinvolti nel progetto: Arsita, Atri, Bisenti, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montefino, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto Degli Abruzzi, Valle Castellana; 8.304 giovani, età compresa tra 18-30 anni e residenti nei 16 comuni di cui: 380 già iscritti all’Università di Teramo e tra essi circa 85 con disabilità e 46 stranieri; circa 100 stranieri residenti nelle aree di progetto.

Nel dettaglio si prevede il superamento delle criticità delle aree interne, ovvero: carenza di servizi linguistici, culturali e sportivi, da superare attraverso il potenziamento di quelli esistenti e l’introduzione di nuovi servizi; difficoltà di spostamento e mobilità all’interno e all’esterno dell’area provinciale per accedere ai servizi, soprattutto per le categorie più fragili.

Con ADSU Pro TER verranno attivati tre centri di consulenza, orientamento e formazione, volti all’erogazione dei servizi sui 16 Comuni. I tre hub territoriali saranno ubicati nei Comuni di Atri, Castelli e Roseto degli Abruzzi, scelti come punti di riferimento anche per gli altri Comuni della provincia di Teramo inclusi nelle Aree interne 2021-2027, anche per la presenza di istituti di istruzione superiore.

SERVIZI NEL DETTAGLIO E VALORI:

– CENTRI DI CONSULENZA E ORIENTAMENTO

Orientamento universitario; Assistenza psicologica;

Valore lotto 1: 327.600 €

– SERVIZI LIGUISTICI:

Corsi lingue: Italiano e Inglese;

Valore lotto 2: 238.800 €

– SERVIZI CULTURALI:

32 Eventi Culturali, tra concerti e spettacoli.

Valore lotto 3: 512.000 €

– SERVIZI SPORTIVI

Formazione Per dirigenti ed educatori; Per discipline sportive e pratica sportiva rivolta agli studenti con il coinvolgimento anche degli Istituti Scolastici Superiori. Animazione territoriale Strumenti per l’avviamento della pratica sportiva; Escursionismo sportivo in ambiente naturale; Eventi sportivi in una piazza con intrattenimento e animazione sportiva. Pratica Sportiva Creazione di 3 presidi sportivi localizzati a Atri, Castelli e Roseto degli Abruzzi attrezzati per lo sport, sia per gli studenti universitari che per i residenti. Con attività che garantiscano: il principio della pratica polisportiva; l’inclusione della popolazione migrante/ rifugiata, presente sul territorio; la creazione di un’app per l’accesso ai servizi sportivi per prenotazione dei campi, organizzare partite e gestire tornei; istituzione di voucher da € 200 cad che permettano la pratica sportiva degli universitari nelle società del territorio. Orientamento e consulenza sulle opportunità.

Valore lotto 4: 383.000€

– SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Assistenza personalizzata; Progetto didattico individualizzato; Supporto alle attività di studio; Supporto alle pratiche burocratiche; Assistenza durante le attività didattiche e sessione d’esami; Monitoraggio della carriera dello studente; Trasporto e accompagnamento; Incontri con Asl, famiglie, Servizi Sociali; Attività ludiche e ricreative; Orientamento al lavoro.

Valore lotto 5: 442.800€