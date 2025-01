Al via oggi Azzurri in vetta, due giorni di dibattiti, confronti e incontri con protagonisti ministri, vertici di partito e rappresentanti istituzionali di rilievo di Forza Italia

In Abruzzo arriveranno il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La giornata di oggi, alle ore 15, sarà aperta dai saluti istituzionali del deputato Nazario Pagano, segretario regionale Forza Italia Abruzzo e presidente della Prima Commissione Affari costituzionali Camera. Seguiranno gli interventi di Giancarlo Iarussi, sindaco di Rivisondoli, e Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso; Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo e segretario provinciale Forza Italia Pescara; Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo; Giorgio Mulè, vice presidente Camera; Licia Ronzulli, vice presidente Senato; infine Antonio Tajani.

La giornata sarà dedicata ai territori e alle politiche per lo sviluppo sostenibile delle montagne e dei borghi. Ai dibattiti prenderanno parte, oltre ai ministri, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo Lorenzo Sospiri e il Ceo di Sextantio Group Daniele Kihlgren, noto per il suo impegno nella valorizzazione dei borghi storici.

Chiuderà la prima serie di incontri un panel dedicato alla giustizia e alle riforme, moderato dall’onorevole Nazario Pagano, e con gli interventi di Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia; Pierantonio Zanettin, capogruppo FI in Commissione Giustizia Senato; Francesco Greco, presidente Consiglio nazionale forense; Tommaso Calderone, capogruppo FI in Commissione Giustizia Camera; Enrico Costa, deputato FI in Commissione Giustizia.

Previsti inoltre gli interventi di Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa del Governo; Catia Polidori, responsabile Azzurro Donna; Enrico Pianetta, responsabile nazionale Seniores Forza Italia; Stefano Benigni, deputato segretario di Forza Italia Giovani; Alessandro Cattaneo responsabile nazionale dipartimenti.

Domenica, invece, sarà il momento di affrontare le sfide economiche e il ruolo dell’Italia in Europa, con interventi di esperti come Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, e dell’onorevole Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato. Nel ruolo di moderatori saranno presenti inoltre; Luca Telese, direttore del quotidiano ‘Il Centro’, e il direttore di Rete8 Carmine Perantuono.

L’evento si chiuderà con il discorso di Antonio Tajani che riassumerà le prospettive emerse dai dibattiti. Oltre agli incontri politici, il programma prevede anche altre attività collegate, tra queste una gara di sci sulle piste dell’Aremogna e momenti di intrattenimento serale.

SABATO 11 GENNAIO

15:00 – 15:30

Saluti istituzionali

Nazario Pagano Segretario regionale Forza Italia Abruzzo e Presidente della Prima Commissione Affari costituzionali Camera



Giancarlo Iarussi Sindaco di Rivisondoli



Francesco Di Donato Sindaco di Roccaraso



Lorenzo Sospiri Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo e Segretario provinciale Forza Italia Pescara



Marco Marsilio Presidente Regione Abruzzo



Giorgio Mulè Vice Presidente Camera

Licia Ronzulli Vice Presidente Senato



Antonio Tajani Vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia

15:30 – 16:15

Forza Italia, Forza dei Territori. Idee progetti conquiste dell’Abruzzo per l’Italia

Lorenzo Sospiri Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo e Segretario provinciale Forza Italia Pescara

Emiliano Di Matteo Capogruppo Forza Italia in Regione

Antonietta La Porta Consigliere regionale

Gabriele De Angelis Segretario provinciale Forza Italia L’Aquila

Rita Ettorre Segretario provinciale Forza ItaliaTeramo

Carlo Masci Sindaco di Pescara

16:15 – 17:15

Una politica per la montagna, un patrimonio da tutelare

Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca

Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica

Alberto Cirio Presidente Regione Piemonte

Roberto Santangelo Assessore regionale Forza Italia Abruzzo

Luca Masneri Sindaco di Edolo, Consigliere nazionale Anci, Dipartimento Montagna Forza Italia

Fabio Santavicca Sindaco di Santo Stefano di Sessanio Presidente della Comunità del Parco – Coordinatore Dipartimento Politiche della Montagna in Abruzzo

Lucio Zazzara Presidente del Parco Nazionale della Maiella

Giovanni Cannata Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Daniele Perilli Presidente CNSAS Abruzzo

Martino Peterlongo Presidente Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

Agostino Da Polenza Alpinista

Adriano Paroli Senatore

17:15 – 18:15

I nostri borghi, una grande risorsa italiana. Tra turismo delle radici e futuro digitale.

Paolo Zangrillo Ministro per la Pubblica Amministrazione

Daniele D’Amario Sottosegretario alla Presidenza e deleghe al Turismo e Segretario provinciale FI Chieti

Daniele Kihlgren CEO di Sexantio Group

Paolo Federico Sindaco di Navelli – Associazione Borghi più belli d’Italia

Pietro Piccinetti Amministratore Delegato INFRATEL

Antonio Corsi Sindaco di Sgurgola (FR)

Gianluigi Tombolini Sindaco di Numana (AN)

18:15 – 19:15

Giustizia e carceri: dall’emergenza alla riforma

Francesco Paolo Sisto Vice Ministro alla Giustizia

Pierantonio Zanettin Capogruppo FI in Commissione Giustizia Senato

Francesco Greco Presidente Consiglio Nazionale Forense

Tommaso Calderone Capogruppo FI in Commissione Giustizia Camera

Enrico Costa Deputato FI in Commissione Giustizia

Maria Elisabetta Casellati Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa del Governo

Catia Polidori Responsabile Azzurro Donna

Enrico Pianetta Responsabile Nazionale Seniores Forza Italia

Stefano Benigni Deputato e Segretario di Forza Italia Giovani

Alessandro Cattaneo Responsabile nazionale Dipartimenti

DOMENICA 12 GENNAIO

10:30 – 11:00 Colloquio su diritti e cittadinanzaOn. Paolo Emilio Russo

Deputato e Capogruppo FI Prima Commissione Camera

Don Marco Pagniello Direttore nazionale Caritas

Forza Italia, forza di pace

Stefania Craxi Presidente Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato

Deborah Bergamini Deputato e Vice Segretario nazionale Forza Italia

11:30 – 12:15

Europa ed Euro ai tempi del nuovo corso americano

Antonio Tajani Vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia

Piero Cipollone membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea

Federico Arcelli Professore di Economia delle Organizzazioni internazionali

Fulvio Martusciello Capogruppo Forza Italia Parlamento Europeo

12.15

Forza Italia per l’economia: meno tasse, più impresa, più lavoro.

Intervengono i Capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato

Paolo Barelli e Maurizio Gasparri

Conclusioni

Antonio Tajani Vice Premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia

Interverranno Renato Schifani Presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e Presidente Regione Sicilia, Roberto Occhiuto Presidente Regione Calabria, Francesco Roberti Presidente Regione Molise eVito Bardi Presidente Regione Basilicata

