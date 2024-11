L’AQUILA- L’Asl dell’Aquila, con una delibera di fine estate 2024 del manager Ferdinando Romano, ha dato il via alle procedure esecutive sbloccando un concorso pubblico per titoli ed esami per assistenti amministrativi categoria C con 53 posti e, all’uopo, ha nominato una commissione esaminatrice. La delibera arriva dopo che già nel 2020 già si era messo nero su bianco per l’indizione ma ci sono stati intoppi e, infatti, si procede con urgenza.

Con una deliberazione di circa un anno fa, inoltre, sono stati ammessi con riserva di 7.576 candidati con possibile esclusione di coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti dichiarati in precedenza o che abbiano allegato una documentazione non idonea. La verifica conclusiva del procedimento di ammissione ci sarà in fase di espletamento del concorso all’esito del colloquio orale o limitatamente ai soggetti che avranno superato lo stesso. La scadenza perentoria delle domande era stata fissata per il 17 aprile dello scorso anno.

Il presidente della commissione è Valentina Parlatore e componente effettivo è Francesca Tracanna, componente supplente Ester Bonaventura, componente effettivo nominato dal collegio di direzione Rossana Luciani, e componente supplente nominato dal medesimo organismo Luana Di Cesare. Il segretario verbalizzante è Silvio Volpe e quello supplente è Giovanni Tranquilli.

Il bando prevede una prova scritta per un massimo di 50 punti, una prova orale massimo 20 punti e una valutazione dei titoli con massimo 30 punti.