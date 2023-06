AL VIA DA PESCARA “BIANCO E AZZURRO”: IL VINO INCONTRA IL MARE

PESCARA – I migliori abbinamenti fra i prodotti del pescato e 42 etichette di vini bianchi prodotti da 35 cantine in quattro città della costa adriatica.

Inizia domani, nel Porto turistico “Marina di Pescara”, la quarta edizione di “Bianco e azzurro”, la manifestazione di successo promossa dalla Confesercenti, che quest’anno si terrà fra il 16 giugno ed il primo luglio.

Dopo la tappa di Pescara, che si terrà il 16 ed il 17 giugno, sarà la volta di Largo Venezuela a Montesilvano (23 e 24 giugno), del Caliscendi Molo Sud Porto di Giulianova (29 e 30 giugno) per il gran finale alla Torre di Cerrano, a Pineto, il primo luglio.

La manifestazione è stata presentata questa mattina proprio a Pescara dalla presidente di Confesercenti Marina Dolci e dal direttore Gianni Taucci.

“Una manifestazione nata per promuovere i prodotti di questo territorio offrendo supporto all’accoglienza turistica – hanno spiegato – e che rientra in una serie di azioni che la Confesercenti organizza in estate lungo la costa proprio per offrire maggiori opportunità alle imprese del comparto”.

L’edizione del 2023, che vanta il patrocinio ed il contributo dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Giulianova e Pineto, delle Camere di Commercio di Chieti Pescara e del Gran Sasso, ha fra i partner i Flag Costa di Pescara e Costa Blu, l’Ente Porto di Giulianova, il Porto turistico Marina di Pescara, l’Area marina protetta Torre del Cerrano, i consorzi Vini d’Abruzzo, Terre dei Vestini e Colline Teramane, la Fondazione italiana Sommelir.

In ogni tappa sarà possibile acquistare i kit di degustazione per vini e i cibi abbinati.

I vini presenti quest’anno sono Agriverde, Azienda vinicola Guido Strappelli, Biagi, Bio Cantina Orsogna, Cantina Frentana, Cascina Del Colle, Chiusa Grande, Cingilia, Collefrisio, Costantini, Duchi di Castelluccio, Feudo Antico, Lampato, Marchioli Wines, Marramiero, Menicucci, Monteselva, Mucci, Natarelli, Rabottini, Ruggieri, San Lorenzo, Talamonti, Tenuta Cerulli Spinozzi, Tenuta De Melis, Tenuta Del Priore, Tenuta Fiorentino 1959, Tenuta Pescarina, Tenuta Torre Zambra, Tenuta Tre Gemme, Terzini, Vignavolando, Villa Vestea, Zaccagnini.