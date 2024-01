AL VIA DEMOLIZIONE DEL TEATRO TENDA MAI ENTRATO IN FUNZIONE NELLA FRAZIONE AQUILANA DI PAGANICA

L’AQUILA – Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione del Teatro tenda di Paganica, realizzato a metà degli anni ’90 ma mai completato ed entrato in funzione.

Le operazioni di rimozione dell’infrastruttura avranno la durata di tre mesi per una spesa di 980mila euro e al suo posto sorgerà un polo scolastico a servizio della comunità, finanziato con 4,6 milioni del Pnrr, che ospiterà alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria. “Finalmente – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – si concretizza uno dei maggiori processi di rigenerazione urbana del nostro territorio: al posto di quello che sarebbe dovuto diventare un centro polifunzionale ma che nel corso dei decenni si è trasformato in un luogo di desolazione e abbandono sorgeranno aule e spazi per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi. Un intervento complementare a quelli già in atto sugli impianti sportivi e che completerà il Masterplan destinato a riqualificare e valorizzare l’intera frazione di Paganica. Un risultato importante non solo per la frazione ma per l’intera città, raggiunto dall’amministrazione grazie al lavoro delle strutture comunali, dirigenti e funzionari, e alla preziosa collaborazione con Usra e Struttura di missione”.