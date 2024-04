AL VIA DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE AQUILANE DEL MATERIALE DEL PROGETTO “GUIDA LA TUA VITA”

L’AQUILA -È iniziata nelle scuole cittadine la distribuzione dei kit composti da una sacca contenente opuscoli, materiale informativo e una t shirt del progetto “Guida la tua vita”. L’iniziativa, promossa dal Comune dell’Aquila presso le autoscuole che hanno aderito all’iniziativa, è finalizzata alla sensibilizzazione dei giovani neopatentati sui rischi di incidenti stradali legati all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Guida la tua vita è un programma finanziato con 255mila euro dal dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che vede il Comune dell’Aquila quale soggetto capofila in partenariato con Prefettura, Asl-Direzione generale Usod-Serd, Università degli studi dell’Aquila-Dipartimento di scienze umane, Ufficio scolastico provinciale e in collaborazione con l’associazione Vides Spes odv L’Aquila.

Numerosi gli ambiti di intervento: una borsa di studio, promossa dell’ateneo sul tema “Lo sviluppo sostenibile dell’istruzione e dell’educazione. La formazione degli insegnanti per la prevenzione dell’abuso di alcol e di incidenti stradali nella scuola secondaria di secondo grado”, corsi di formazione specifica, condotti dal Serd in collaborazione con la Prefettura, rivolti ad agenti della Polizia municipale ed esercenti (titolari di bar, pub e locali), attività di informazione sul territorio attraverso un camper attrezzato e personale specializzato, curata dall’associazione Vides Spes e dal Comune, attivazione da parte della Prefettura di un tavolo di monitoraggio, e un concorso rivolto ai giovani delle scuole superiori per la realizzazione di un video che dovrà mettere in luce le alterazioni psicofisiche provocate dalle sostanze con l’obiettivo di disincentivarne l’uso.

Il 27 maggio scorso, presso l’Auditorium del Parco, sono stati presentati i risultati del progetto nel corso di un incontro pubblico durante il quale sono stati diffusi dei dati relativi all’aumento dei casi per guida in stato di ebbrezza. Si è infatti passati dall’1,2% nel 2001 al 4% nel 2019. Un incremento che ha riguardato in particolare i più giovani. Il 20% degli incidenti stradali provocati dai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni è stato causato sotto effetto dell’alcol, mentre il 27% sotto effetto di sostanze stupefacenti. Una percentuale che sale drammaticamente se si prendono in esame i sinistri causati da automobilisti di età superiore ai 24 anni: l’80% di essi è dovuto ad all’assunzione eccessiva di alcolici mentre il 73% all’uso di droghe (fonte: Polizia di Stato e Istat).

“La collaborazione attivata tra istituzioni, enti ed associazioni del territorio ha promosso e continua ad incentivare prevenzione, comunicazione e formazione per far comprendere ai nostri ragazzi quali sono i rischi della guida sotto l’effetto di sostanze, come alcol e droga, che distorcono la percezione della realtà e del rischio, mettendo a repentaglio la propria e l’altrui incolumità” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.