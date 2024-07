AL VIA I CORSI DI PREPARAZIONE DEI TEST DI MEDICINA VETERINARIA ALL’UNIVERSITA’ DI TERAMO

TERAMO – Nell’ambito delle attività di orientamento in entrata, l’Università di Teramo ha attivato il corso di preparazione al test di ammissione a Medicina veterinaria. Sul sito internet dell’Università di Teramo, è attivo il modulo di iscrizione ai pre-corsi, validi per coloro che svolgeranno la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. Le lezioni, che si svolgeranno dal 1 al 5 luglio, si svolgeranno nella nell’Aula 6 del Polo didattico Silvio Spaventa.

Si comincia OGGI lunedì 1 luglio ore 9-18 Corso di Ragionamento logico. Docente: Raffaele Mascella. Martedì 2 luglio ore 9-13, corso di Chimica con docente: Cinzia Rapino. Ore 14-18 corso di Fisica con docente: Francesco De Pasquale. Mercoledì 3 luglio ore 9-13 corso di Chimica docente: Cinzia Rapino. Giovedì 4 luglio ore 9-13, corso di Matematica con docente: Daniela Tondini. Alle ore 14-18 corso di Biologia con docente: Alessio Arbuatti. Venerdì 5 luglio ore 9-13 corso di Biologia con docente: Alessio Arbuatti.