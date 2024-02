AL VIA I LAVORI NELLA SCUOLA “MARCONI” DI TERAMO: QUARESIMALE, “OTTIMA GESTIONE DEL COMMISSARIO”

TERAMO – L’assessore regionale al Sociale e al Lavoro Pietro Quaresimale ha annunciato il via libera ai lavori nella Scuola Gemma Marconi di Teramo, chiusa da tempo, e la proroga del commissario alla Asp (azienda pubblica di servizi alla persona) di Teramo, Roberto Canzio. Insieme allo stesso commissario ha chiarito che sulla scuola di Gemma Marconi, si tratta del progetto esecutivo, i cui lavori partiranno entro 6 mesi per un importo pari a circa 1,8 milioni di euro, essendo stato infatti completato l’iter amministrativo per procedere all’affidamento dell’esecuzione delle opere.

La Scuola dell’Infanzia Gemma Marconi è una struttura il cui fabbricato, a seguito dei terremoti del 2016-2017, è stato dichiarato inagibile e con una ordinanza speciale inserito tra le proprietà dell’Asp1 finanziate per la ricostruzione. Inoltre, l’assessore Quaresimale, ha reso nota la proroga del commissario Canzio per “la sua ottima gestione che ha consentito di contenere la situazione debitoria di oltre 10 milioni di euro, con il rischio di chiusura, che ho trovato in ASP al mio insediamento in Giunta”.

Quaresimale ha ribadito l’importanza del Piano Industriale adottato per la valorizzazione del Patrimonio Immobiliare dell’Asp1: “le case di riposo di Teramo, Civitella e Nereto avranno un futuro grazie all’azione del Commissario Canzio supportato dall’assessorato che rappresento e dalla Giunta regionale”. Quaresimale, in riferimento alle Asp regionali, ha detto: “Abbiamo messo a disposizione un contributo complessivo di 7 milioni di euro con assegnazione di 3.971.851,86 di euro alla Asp n.1 della Provincia di Teramo”.