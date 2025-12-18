AL VIA I LAVORI PER UN PROGETTO DI MOBILITA’ DOLCE NEI PARCHI SIRENTE-VELINO E GRAN SASSO-LAGA

L’AQUILA – Nell’area interna “Gran Sasso-Valle Subequana, costituita da 29 comuni dell’Aquilano, nei prossimi mesi verranno attuati importanti progetti relativi al settore turistico a valere su fondi FSC.

Il parco Regionale “Sirente Velino” è il soggetto attuatore della Scheda “Mobilità dolce: sentiero tematico ed aree didattiche nel parco regionale “Sirente-Velino”e nel parco Nazionale “Gran Sasso-Laga” .

Il progetto, che verrà realizzato in collaborazione tra i due parchi, prevede interventi localizzati nei Comuni di Acciano, Fagnano Alto, Secinaro, Tione degli Abruzzi e Capestrano, con ricadute dirette nei comuni di Calascio, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Fontecchio, Molina Aterno, Navelli, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio.

Attraverso il progetto, finalizzato alla diversificazione dell’offerta, verrà realizzato un percorso trekking e mountain bike (“Antico Bosco”) mediante lavori di manutenzione di un accidentato sentiero esistente da implementare con percorso mountain bike che va a ricongiungersi con la rete del Grande Anello Bike della Green Community del Parco.

Inoltre, è prevista l’installazione di attrezzature per la fruizione di due aree sosta (“I Briganti” e “Capodacqua”), per la sensibilizzazione ambientale e ricreativa.

Infine, l’intervento contempla la sistemazione di un percorso che conduce dall’abitato di Fonteavignone sino a Campana e Stiffe per il collegamento trekking e mountain bike tra l’altopiano delle Rocche e la Valle Subequana.

Il progetto, pertanto, è articolato in 3 macro-azioni, fortemente integrate: 1^ Sentiero Antico Bosco; 2^ Area Sosta “I Briganti”; 3^ Area Sosta “Capodacqua”.

Nei prossimi giorni verranno affidati i lavori per l’attuazione del progetto, del valore complessivo 320.000 euro, che si concluderanno entro dicembre 2026.

Il sindaco di Molina Aterno, Luigi Fasciani, comune capofila dell’Area interna “Gran Sasso – Valle Subequana”, ha ringraziato il Presidente del Parco “Sirente-Velino” ed i tecnici del Parco per il prezioso lavoro svolto, ed ha sottolineato che nell’area interna “Gran Sasso-Subequana” sono in attuazione altri importanti progetti a valere sul fondo FSC, relativi ai rifugi, alla valorizzazione turistica delle acque, alla rivitalizzazione dei centri storici, su cui si darà informativa alla stampa nei prossimi giorni. Progetti, che secondo Fasciani «aumenteranno l’attrattività della nostra area in cui i flussi turistici in questi anni sono in costante aumento».

Il Presidente del Parco, nonché Sindaco di Fagnano, Francesco D’Amore, ha ringraziato il Responsabile dell’ufficio tecnico del Parco Leucio Angelosante per il lavoro svolto e la Dr.ssa Daniela Di Stefano, responsabile del Servizio PNRR, Aree Interne RESTART e Certificazione della Regione Abruzzo e la Dr.ssa Francesca Visione, Responsabile d’Ufficio, per l’impegno profuso e per la disponibilità dimostrata nell’attuazione della Scheda Intervento.

«Il progetto, – ha dichiarato il Presidente – arricchirà l’offerta di mobilità dolce del nostro Parco che vanta una significativa e variegata presenza di sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike. L’intervento , concordato con il Parco Nazionale Gran Sasso-Laga, favorisce la ricucitura tra diversi itinerari di trekking e la complementarietà delle risorse tra i fondi previsti dalla SNAI e dal PNRR-PNC, attraverso l’armonica messa a sistema delle diverse iniziative in corso di realizzazione nei due Parchi».