AL VIA IL 21 GIUGNO LA CICLOTURISTICA TRA LA VALLE SUBEQUANA E L’AQUILA

L’AQUILA – La Valle Subequana, a metà strada tra L’Aquila e Sulmona, è un grande cratere con sei paesi sovrastati dal magnifico Monte Sirente.

“In occasione delle Giornate Nazionali del Cicloturismo di FIAB”, dicono gli organizzatori della escursione in bici del 21 giugno, “prenderemo il treno alle ore 8:00 che ci porterà a Molina e, dopo un paio di km in bici seguendo l’Aterno, cominceremo a salire tra pinete e querceti per raggiungere Gagliano Aterno. Qui faremo visita alla Libreria Simon Tanner, dove i proprietari, Rocco e Vincenzo, hanno di recente trasferito da Roma il loro negozio di libri con 25,000+ titoli. Dopo una breve lettura seguiremo un tratto del percorso del Giro d’Italia svoltosi il mese scorso, per fermarci a Secinaro per una breve sosta-caffè. La successiva meta sarà Goriano Valli, dove i volontari della Cooperativa di Comunità Cuore delle Valli guideranno al loro Museo Diffuso. Subito dopo la Vigna di More ci ospiterà per mangiare qualcosa nel loro rilassante giardino. Nel pomeriggio avremo possibilità di salire sulla torre del XII secolo con vista su tutti i paesi della Valle del Medio Aterno. Pedalando poi lungo la strada del ritorno, lungo il fondo valle, affronteremo una variante sterrata, e poi fino a L’Aquila e, per chi vuole accorciare, si potrà prendere il treno da una stazione intermedia”.

Programma: 07:45 Incontro alla Stazione Ferroviaria dell’Aquila 08:00 Partenza treno 08:45 Arrivo Stazione Molina 10:00 Arrivo Libreria Simon Tanner, Gagliano Aterno 11:00 Sosta Caffè a Secinaro 12:00 Visita Museo Diffuso di Goriano Valli 13:30 Visita Vigna di More e degustazione 15:00 Visita Torre medioevale di Goriano Valli 15:30 Ritorno.