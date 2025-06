AL VIA IL CALENDARIO ESTIVO DI APERTURE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE AQUILANA DI PRETURO

L’AQUILA – L’Atletico Amiternum comunica che in questi giorni è impegnata nel predisporre un calendario di aperture estive dell’impianto comunale di Preturo (AQ) per consentire a ragazzi, adulti e famiglie di svolgere attività sportiva e ludica. Il calendario sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali social della polisportiva (facebook e instagram); chiunque sia interessato e voglia chiedere dettagli può chiamare o scrivere al numero 320.1140521.

“Questa iniziativa”, si legge in una nota, “conferma lo spirito e la filosofia della polisportiva attiva nel territorio ovest della città, vale a dire il coinvolgimento attivo dei ragazzi e degli adulti attraverso la pratica del calcio e della pallavolo, sia attraverso il proprio settore giovanile (calcio e pallavolo, ragazzi e ragazze under 17, under 15, under 13, under 11, under 9 e under 7) che attraverso la prima squadra, sempre operando per la coesione sociale del territorio ovest della città. Tale protagonismo attivo può essere esercitato dai cittadini interessati con la partecipazione volontaristica e appassionata. Inoltre proprio in questi giorni l’Atletico Amiternum sta cercando num. 2 risorse “amministrativo-sportive” per ampliare il proprio organico in vista della prossima stagione sportiva”; per informazioni o candidature: 320.1140521.