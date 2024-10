PESCARA – Alcune centinaia di persone stanno partecipando al corteo promosso dal coordinamento No G7 Pescara, contestualmente al summit internazionale, che si è concluso oggi in città.

I manifestanti si sono radunati in largo Madonnina e da pochi minuti sono in marcia sul lungomare, nel centro della città, tra fumogeni, musica, cori e bandiere che sventolano, soprattutto quelle della pace e della Palestina.

“Il G7 si è pappato un milione e 150mila euro: non sarebbero bastati per sistemare tutta Pescara, ma sicuramente sarebbero stati utili per fare qualcosa per chi è indigente”, hanno affermato dal palco mobile i promotori. Il corteo arriverà in piazza della Rinascita, dove ci sarà il comizio finale. A chiudere il corteo è una enorme bandiera della Palestina, lunga alcune decine di metri.