L’AQUILA – Al via oggi, nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Peltuinum, a Prata d’Ansidonia, in provincia dell’Aquila, il Festival dei Popoli Europei.

Giunto alla terza edizione, si terrà oggi, 31 agosto, e domani, lunedì 1° settembre, con ingresso gratuito.

Questa sera, alle ore 19, si esibirà il cantautore e rapper italiano Fred De Palma, nel Summer Tour 2025, attivo dal 2007 De Palma è molto conosciuto negli ambienti del freestyle e dell’hip-hop.

Lunedì 1 settembre, sempre alle ore 19, saliranno sul palco i Lou Tapage, un gruppo musicale folk rock italiano, nato alla fine degli anni novanta, la cui peculiarità è quella di rappresentare testi in catalano, francoprovenzale, francese, occitano e italiano. Le due serate proseguiranno con la musica dei dj set.

L’evento è promosso dalla Fondazione Consiglio regionale Eventi (C), con il contributo dell’Assemblea legislativa dell’Abruzzo.

“Dopo le prime due edizioni coronate da un grande apprezzamento e presenza di pubblico, torniamo a fare di Peltuinum, uno dei tesori di storia e archeologia più importanti e suggestivi d’Abruzzo e non solo, il teatro naturale di un evento che intende valorizzare l’identità europea, intesa come nostra patria comune, fatta di un caleidoscopio di popoli, che esprimono la loro cultura anche attraverso la musica, capace di innovare la tradizione, rendendola contemporanea”, ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo.