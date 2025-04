L’AQUILA – “Il Giro d’Abruzzo è una grande corsa, con squadre di livello professionistico, che offre al nostro territorio una straordinaria occasione di visibilità. In quattro giorni, la nostra regione viene attraversata e raccontata attraverso le immagini trasmesse in diretta su RAI ed Eurosport, vista e goduta da un pubblico nazionale e internazionale. È una vetrina importante non solo per lo sport, ma per la promozione turistica e culturale dell’Abruzzo”.

Lo ha detto il presidente Marco Marsilio intervenendo oggi alla partenza del Giro d’Abruzzo, da Scerni per la prima tappa che si conclude a Crecchio.

Tanti gli amministratori presenti a quest’appuntamento sportivo, “vetrina importante per la valorizzazione del territorio”, come sottolineato da Marsilio.

Quattro le tappe previste, dopo la Scerni-Crecchio il Giro d’Abruzzo proseguirà con Tocco da Casauria-Penne; San Demetrio de Vestini- Roccaraso e Corropoli-Isola del Gran Sasso San Gabriele.

“Sarà una competizione avvincente – ha aggiunto il presidente – perché l’agonismo di alto livello è parte integrante dello spettacolo, e il pubblico – composto da decine di milioni di appassionati di ciclismo – merita di scoprire, anche attraverso lo sport, la bellezza dei nostri paesaggi. Il ritorno è evidente: alberghi e ristoranti pieni, territori animati, comunità coinvolte. È la dimostrazione che il ciclismo, come altri grandi eventi, genera un indotto concreto. E queste sono le politiche che stiamo portando avanti per rilanciare l’immagine dell’Abruzzo anche al di fuori dei confini nazionali”.

“Siamo partiti in ritardo rispetto ad altre regioni, perché prima del nostro arrivo non esisteva una vera strategia di promozione. Oggi possiamo dire con orgoglio di aver superato negli anni i 7 milioni di presenze turistiche, con una crescita annua del 7-8%. È la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”, ha concluso.