AL VIA IL RISANAMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA “SANNITE” TRA VILLETTA BARREA E PASSO GODI

L’AQUILA – Al via sulla strada regionale 479 “Sannite” lavori urgenti di risanamento del manto stradale. L’intervento, che interessa il territorio compreso tra Villetta Barrea e Passo Godi, in provincia dell’Aquila, ha un importo complessivo di circa 40mila euro.

Soddisfatto il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso: “La Provincia con questo intervento, necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’utenza stradale, vuole dare una risposta certa e immediata con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di una strada che rappresenta un collegamento fondamentale per il nostro territorio anche in chiave turistica”.

I lavori, che riguardano in particolare il rifacimento in tratte alterne dei piani viabili ammalorati (dal Km 43+800 al Km 55+100), saranno eseguiti dalla ditta Adriatico Costruzioni Srl, con sede a Pescara.

“Esprimo soddisfazione per l’avvio di un intervento così importante, che si inquadra nella più vasta azione che da anni questa amministrazione sta portando avanti, con lo scopo di restituire decoro e sicurezza alle strade che rappresentano un collegamento fondamentale non solo sotto il profilo del transito, ma anche a livello turistico nell’area del Parco”, aggiunge il vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, delegato alla Viabilità e ai Rapporti con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio (Pnalm).

Infine il presidente Caruso e il vicepresidente Alfonsi ringraziano per il lavoro svolto il dirigente del settore Viabilità dell’Ente Nicolino D’Amico, il capo area Valle Peligna-Alto Sangro-Valle del Sagittario, Alessandro De Luca, il responsabile unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori, Giulio De Matteis.