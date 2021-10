AL VIA IL RISCATTO DI 670 ALLOGGI ATER IN PROVINCIA DELL’AQUILA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA

L’AQUILA – La giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris, ha approvato il piano di vendita di 670 alloggi dell’Ater (Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale) dell’Aquila con il quale gli inquilini avranno la possibilità di riscattare le unità che occupano.

I dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa in programma all’Aquila, nella sala Giunta di Palazzo Silone, oggi, giovedì 14 ottobre, alle ore 11,00, dall’assessore Liris, con delega all’edilizia residenziale pubblica, e dall’amministratore dell’Ater L’Aquila, Isidoro Isidori.