TRATTURO MAGNO L’AQUILA-FOGGIA: AL VIA LA 19ESIMA EDIZIONE DEL CAMMINO

L’AQUILA – Transumanza lungo il Tratturo Magno – Uniti verso un futuro più sostenibile da riscoprire camminando.

Il 29 settembre avrà inizio la 19esima edizione del Cammino di rievocazione: la partenza del cammino, come ogni anno, sarà alle 8.30 dal piazzale antistante alla Basilica di Collemaggio, all’Aquila. Si arriverà a Foggia l’8 ottobre.

Quest’anno – si legge in una nota -, la partenza del 29 sarà preceduta dalla proiezione in anteprima e in collaborazione con il Festival Gran Sasso del film Transumanza del regista Roberto Zazzara che si terrà domenica 28 settembre, alle 18.30, presso la sede del CAI dell’Aquila in Via Sassa, n.34.

L’iniziativa del Cammino di rievocazione della Transumanza lungo il Tratturo Magno, ideata dal dottor Pierluigi Imperiale e organizzata dal gruppo Tracturo 3000 da lui fondato nel 2007, anche quest’anno vedrá l’adesione di appassionati camminatori provenienti da piú parti di Italia e dall’estero, che ripercorreranno come ogni anno, da diciannove anni, l’antico percorso del Tratturo Magno.

Il Tratturo Magno è una via verde lunga 244km e un bene comune che da L’Aquila a Foggia ha da sempre permesso la Transumanza, antica pratica pastorale, dal 2019 divenuta Patrimonio Immateriale dell’Umanitá UNESCO.

Da sempre, questa iniziativa è volta a (1) promuovere, quali beni comuni da tutelare, il Tratturo Magno e il magnifico patrimonio culturale e paesaggistico che caratterizzano l’intero percorso da L’Aquila a Foggia; (2) coinvolgere le comunità locali perché diventino le protagoniste della valorizzazione e della cura di questi beni comuni; (3) coinvolgere i pastori e gli attori dell’economia rurale delle aree interne attraversate dal cammino perché si rimettano al centro i bisogni e i desideri delle persone che vivono e lavorano in questi territori.

Inoltre, per la prima volta a L’Aquila, sarà proiettato, in collaborazione con il Festival del Gran Sasso, il Film “Transumanza” del regista Roberto Zazzara – proiezione che si terrà Domenica, 28 Settembre alle ore 18, presso la sede del CAI dell’Aquila, in Via Sassa n.34.

Lungo il Cammino saranno numerosi gli eventi che accoglieranno i camminatori all’arrivo di ogni tappa, tra cui le tradizionali Notti della Transumanza: a Peltuinum, il 29 Settembre – accolti dal sindaco e dalla proloco di Prata D’Ansidonia; a Capodacqua, il 30 Settembre – accolti dall’agriturismo Ursini -; a Rosciano nel pescarese, il primo Ottobre – accolti dalle Cantine di Marramiero-; a Vacri, il 2 Ottobre – accolti dal Sindaco e dalla Pro Loco di Vacri -; a Lanciano (Santa Liberata), il 3 Ottobre – accompagnati dal CAI di Lanciano (Chieti) e accolti lungo tutto il percorso della 5° tappa Vacri-Lanciano dall’amministrazione comunale di Canosa Sannita (a colazione), dall’agriturismo da Anastasia ad Arielli (a pranzo), da Antonio Di Caro e Famiglia nel suo museo della transumanza a Costa di Chieti (per l’aperitivo); A Casalbordino, Finisterre, e Vasto sempre nel chietino, il 4 Ottobre; A Petacciato (Molise), il 5 Ottobre; Nei territori tra Cliternia Nuova e Serracapriola, il 6 Ottobre – ospiti della tradizionale Notte della Transumanza, accolti dalla proloco di Serracapriola; A San Paolo di Civitate , il 7 Ottobre – ospiti della tradizionale Notte della Transumanza presso la Masseria Difensola.

Si arriverà infine l’8 ottobre a Piazza dell’Epitaffio a Foggia per la tradizionale festa d’arrivo e accoglienza organizzata dal Comune di Foggia, dalla Regione Puglia e dall’Ufficio Tratturi. Da segnalare, l’incontro con il pastore Giovanni Luciani a Forca di Penne, che con il suo gregge accompagnerà i camminatori per un breve tratto in uno dei punti più suggestivi del Tratturo Magno, e con il pastore Ennio Di Francesco che con il suo gregge accompagnerà i camminatori nei territori di Canosa Sannita.

Tracturo3000 “ringrazia tutti i pastori, i camminatori, gli appassionati della Transumanza e della cultura pastorale che parteciperanno all’evento di quest’anno, e i numerosi comuni, le pro-loco e le associazioni culturali che hanno collaborato a questa XIX Edizione del Cammino di rievocazione della Transumanza lungo il Tratturo Magno – “Uniti, verso un futuro più sostenibile da riscoprire camminando” –

L’adesione al cammino non prevede quote di iscrizione. Si potrà partecipare all’intero cammino, a una o a piú tappe del percorso. Per adesioni, e ulteriori informazioni scrivere alla mail tracturo3000@gmail.com o su WhatsAPP al numero +393339065364. Il 28 Settembre alle 18.30, presso la sede del CAI dell’Aquila, proiezione del film Transumanza, e il 29 Settembre alle ore 8.30 al piazzale di Collemaggio per tornare insieme a camminare lungo il Tratturo Magno.