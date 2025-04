AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL SUMMER CAMP SUL LAGO DI SCANNO PROMOSSO DALLA SPEED ENGLISH DELL’AQUILA

SCANNO – È la Speed English School dell’Aquila a organizzare il primo English Summer Camp: Lake Adventure, un’iniziativa pensata per bambine e bambini tra i 9 e i 13 anni, che coniuga l’apprendimento della lingua inglese con sport, creatività, natura e nuove amicizie.

Per presentare il progetto alle famiglie e rispondere a tutte le curiosità, sono in programma due Open Day presso la sede della scuola, in Via Pescomaggiore n. 2 (Parco del Castello, L’Aquila): sabato 5 aprile e sabato 10 maggio, entrambi dalle 16:00 alle 18:00.

Il campo si svolgerà in uno degli angoli più suggestivi dell’Abruzzo, il Lago di Scanno, e rappresenta una novità assoluta nel panorama delle proposte educative estive del territorio.

Il camp – viene spiegato in un comunicato – si terrà dal 15 al 21 giugno 2025 e accoglierà un massimo di 20 partecipanti, con un minimo di 10 iscritti, per garantire un’esperienza formativa personalizzata e coinvolgente. I ragazzi saranno ospitati presso il Park Hotel, una struttura a tre stelle dotata di piscina e vista lago: un contesto perfetto per vivere giornate all’insegna dell’avventura, del gioco e della crescita personale.

Il programma è ricco e stimolante, e prevede lezioni di inglese interattive con insegnanti qualificati, attività sportive come calcio, tennis e nuoto, laboratori teatrali e creativi in lingua, escursioni nella natura, picnic all’aria aperta e serate a tema pensate per favorire la socializzazione tra i partecipanti. Inoltre, saranno disponibili anche attività extra, come lezioni di equitazione o gite in pedalò sul lago, prenotabili su richiesta.

Per sostenere le famiglie e rendere il camp accessibile al maggior numero possibile di bambini, è prevista la possibilità di pagamento a rate.

A ideare e promuovere l’iniziativa è, appunto, la Speed English School dell’Aquila, una realtà giovane ma già fortemente radicata nel territorio. Nata tre anni fa nel cuore del centro storico, la scuola si è affermata come un punto di riferimento per l’insegnamento dell’inglese a grandi e piccoli. L’ambiente familiare e accogliente, le classi a numero contenuto e il rapporto diretto tra studenti e insegnanti sono gli elementi che contraddistinguono Speed English, da sempre attenta a coniugare l’efficacia dell’insegnamento con l’entusiasmo e la partecipazione attiva degli alunni. A queste caratteristiche si aggiungono numerose attività culturali esterne, che completano l’offerta formativa e rendono l’apprendimento un’esperienza viva e stimolante.

Per informazioni e iscrizioni è attivo il contatto WhatsApp al numero 371 4861401.

Un’estate all’insegna della lingua inglese, dell’autonomia e dell’amicizia è pronta a partire sulle rive del Lago di Scanno. Un’occasione unica per imparare divertendosi!