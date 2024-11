AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DEL CASELLO AUTOSTRADALE: NUOVO INGRESSO PER AVEZZANO

AVEZZANO – Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione del casello autostradale di Avezzano (L’Aquila), promossi da Strada dei Parchi S.p.A.. L’intervento, posto al centro di una recente riunione a Palazzo di Città tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti della concessionaria, punta a migliorare l’accesso alla città rendendolo più funzionale, sicuro e rappresentativo.

All’incontro, organizzato da Augusto Neri, hanno partecipato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, il direttore tecnico di Strada dei Parchi Davide Bergantin e il direttore esecutivo Marco Rocchi, che hanno illustrato i dettagli dell’intervento e recepito le richieste avanzate dall’amministrazione.

“Il casello autostradale rappresenta il primo punto di contatto per chi arriva nella nostra città, ed è fondamentale che sia un accesso decoroso e all’altezza delle aspettative”, ha dichiarato il sindaco Di Pangrazio. “Insieme alla nuova rotatoria realizzata da Anas, questi interventi offrono una visione rinnovata e moderna del nostro territorio”. L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a Strada dei Parchi per la disponibilità dimostrata e per l’impegno nell’avvio di un progetto che migliorerà l’immagine complessiva di Avezzano. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo urbano della città. “Lavorare in sinergia con i gestori delle infrastrutture è essenziale per rispondere alle esigenze del territorio e della nostra comunità”.