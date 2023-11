AL VIA LA STAGIONE CONGRESSUALE DI FRATELLI D’ITALIA IN ABRUZZO PER RINNOVARE GLI ORGANI PROVINCIALI

PESCARA – “Anche in Abruzzo inizia la stagione congressuale, appuntamento importante per Fratelli d’Italia che, negli ultimi anni, è cresciuto sia in termini elettorali affermandosi primo partito in Italia e in Abruzzo, sia per le adesioni facendo, infatti, registrare il raddoppio dei tesseramenti rispetto al 2022”.

“I congressi avranno inizio domenica 26 novembre, a Pescara e Teramo, per proseguire la settimana successiva a L’Aquila e Chieti, durante i quali verranno eletti i presidenti ed i componenti dei coordinamenti provinciali. Saranno momenti di grande partecipazione degli iscritti e di confronto interno, oltre che occasione di riflessione sui temi cruciali che riguardano la politica nazionale e regionale, anche in vista delle prossime elezioni in Abruzzo. Subito dopo i congressi provinciali si svolgeranno anche quelli comunali, per la riorganizzazione della struttura del partito sul territorio. Un notevole percorso per Fratelli d’Italia che testimonia la considerazione che il partito ha dei propri iscritti e degli amministratori locali nella scelta dei quadri dirigenti e per orientare al meglio le proprie linee programmatiche. La crescente attenzione per Fratelli d’Italia dimostra l’apprezzamento dei cittadini per il lavoro finora svolto da parte del governo Meloni e di quello regionale, guidato da Marco Marsilio“. E’ la nota del senatore e segretario regionale FdI Abruzzo, Etelwardo Sigismondi.

Di seguito il calendario dei congressi: Il congresso provinciale di Pescara si terrà domenica 26 novembre 2023 a partire dalle ore 09.00 presso l’Auditorium Leonardo Petruzzi, Via delle Caserme, 60 a Pescara. Il congresso provinciale di Teramo, si terrà domenica 26 novembre 2023, a partire dalle ore 09.00, presso l’Hotel Sporting, via Alcide De Gasperi, 41 a Teramo. Il congresso provinciale di Chieti si terrà domenica 03 dicembre 2023, a partire dalle ore 09.00, presso sala consiliare della Provincia di Chieti, Corso Marrucino, 97 a Chieti.

Il congresso provinciale di L’Aquila si terrà domenica 03 dicembre 2023, a partire dalle ore 09.00, presso l’Auditorium ANCE – L’Aquila, via De Gasperi, 60 a L’Aquila. Sul sito nazionale di Fratelli d’Italia è possibile avere tutte le informazioni sui congressi.