AL VIA L’ABRUZZO ECONOMY SUMMIT: DALL’ENERGIA ALLA GEOPOLITICA, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

PESCARA – Al via oggi la quinta edizione dell’Abruzzo economy summit, gli Stati generali dell’economia, un’occasione per fare il punto su molteplici temi tra cui economia, geopolitica, AI, energia, infrastrutture e tanti altri.

Analizzare lo scenario economico nazionale, alla luce delle tensioni geopolitiche e dei conflitti internazionali, per rispondere alle sfide legate all’energia, alla transizione digitale e allo sviluppo tecnologico. È questo l’obiettivo della nuova edizione dell’Abruzzo Economy Summit, la kermesse ideata dall’agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo che si terrà per il quinto anno consecutivo dal 25 al 26 settembre a Pescara (Aurum, Largo Gardone Riviera) per discutere delle nuove opportunità di crescita per la Regione e per il Paese.

Tra gli ospiti, Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e Ministro degli Esteri; Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Giovanbattista Fazzolari, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte e Capo della delegazione italiana nel Comitato delle Regioni dell’Unione Europea; Carlo Masci, Sindaco di Pescara; Pierluigi Biondi, Sindaco L’Aquila; Paolo Arrigoni, Presidente GSE; Giuseppe Lasco, Direttore Generale Poste Italiane e Mario Nobile, Direttore Generale Agenzia per l’Italia Digitale.

“Con l’edizione 2025 dell’Abruzzo Economy Summit vogliamo rafforzare un appuntamento che si conferma ormai come il principale luogo di confronto e di visione strategica per il futuro della nostra regione. La presenza di imprese, istituzioni, professionisti e mondo accademico dimostra la volontà condivisa di costruire insieme percorsi di sviluppo sostenibile e competitivo. L’Abruzzo ha davanti a sé sfide decisive – dalla transizione energetica all’innovazione tecnologica, dall’internazionalizzazione delle nostre eccellenze alla valorizzazione del capitale umano – e solo unendo competenze ed energie possiamo trasformarle in opportunità concrete di crescita. I lavori e le riflessioni che scaturiranno da queste giornate saranno fondamentali per orientare le politiche economiche della Regione e per rafforzare la nostra posizione nel contesto nazionale ed europeo” commenta il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto della V edizione consecutiva di questo appuntamento che si conferma come momento speciale di confronto sui temi dell’impresa, dell’economia e della politica regionale e nazionale. Ogni anno cresce l’adesione di personalità di altissimo livello tra i relatori, così come tante sono le imprese e le grandi aziende che hanno aderito con la loro partecipazione e sostegno” dichiara il fondatore dell’agenzia di comunicazione Mirus, Michele Russo.

Nel programma anche altri relatori tra cui: Alberto Bagnai, Presidente Commissione Parlamentare Enti Gestori; Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari costituzionali; Massimo Milani, Segretario della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati; Guerino Testa, Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana; Francesco Filini, Deputato FDI; Tiziana Magnacca, Assessore alle Attività Produttive, Ricerca Industriale, Lavoro della Regione Abruzzo; Roberto Santangelo, Assessore ai Beni e Attività Culturali e Spettacolo; Formazione professionale; Istruzione ed Edilizia Scolastica della Regione Abruzzo; Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo; Antonella Ballone, Consigliere d’Amministrazione Ita Airways; Maurizio Binetti, Responsabile Life & Health, Bancassurance Danni e Vita di Allianz SpA; Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs and Sustainability di Novartis Italy; Giorgio Fraccastoro, Presidente SAGA/Aeroporto D’Abruzzo; Donato Iacovone, Presidente BIP; Aldo Isi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI); Nicola Maione, Presidente Monte dei Paschi di Siena e Vicepresidente ABI; Mauro Masi, Presidente Banca del Fucino; Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato Invitalia; Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato Snam; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia SpA.

Inoltre saranno presenti Andrea Cardellicchio, Vice President Operations Telespazio; Gabriele De Angelis, Presidente TUA; Michele Di Bartolomeo, Presidente Odcec Pescara; Valeria Nina Franceschini, Presidente Commissione Regionale ABI; Vladimiro Giacchè, Direttore Comunicazione, Studi e Innovazione Digitale Banca del Fucino; Lella Golfo, Presidente Fondazione Marisa Bellisario; Luca Mastrantonio, Head of Nuclear Innovation Enel e AD Nuclitalia; Giuseppe Mauro, economista già Professore ordinario di Politica Economica Ud’A; Alessandro Nicodemi, Presidente Consorzio Vini d’Abruzzo; Matteo Olivetti, Architetto e divulgatore della cultura Olivetti; Alec Ross, Imprenditore ed esperto di politiche tecnologiche; Pierluigi Sacco, Coordinatore Scientifico progetto “L’Aquila capitale italiana della cultura”; Andrew Spannaus, Giornalista e analista politico americano; Massimiliano Tacconelli, VP Nuclear & Big Science Director Walter Tosto SpA.

A moderare le tavole rotonde saranno Francesca Cenci, giornalista del TG5 e conduttrice televisiva, Ingrid Muccitelli, giornalista e conduttrice televisiva RAI, Nicola Porro, giornalista, saggista e autore televisivo italiano, e Luca Telese, giornalista, autore e conduttore televisivo. L’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo e l’Ordine dei dottori commercialisti di Pescara prevedono riconoscimento crediti durante la due giorni.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

ORE 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 09.30

SALUTI ISTITUZIONALI

Carlo Masci – Sindaco di Pescara

ORE 09.45

FOCUS ABRUZZO: LO SCENARIO ECONOMICO

Giuseppe Mauro – Economista già Professore ordinario di Politica Economica Ud’A

ORE 10.15

TAVOLA ROTONDA – MIX ENERGETICO: LA ROTTA PER IL FUTURO ITALIANO E ABRUZZESE

Luca Mastrantonio – Head of Nuclear Innovation Enel e Amministratore Delegato Nuclitalia

Massimiliano Tacconelli – VP Nuclear & Big Science Director Walter Tosto SpA

Riccardo Toto – Direttore Generale Renexia SpA

Modera Luca Telese – Giornalista

ORE 11.00

TAVOLA ROTONDA – L’EQUILIBRIO TRA ENERGIA, ECONOMIA E AMBIENTE

Nicola Monti – Amministratore Delegato Edison

Agostino Scornajenchi – Amministratore Delegato Snam

Massimo Milani – Segretario della VIII commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

Modera Luca Telese – Giornalista

ORE 11.45

LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Paolo Arrigoni – Presidente GSE

Intervista di Luca Telese – Giornalista

ORE 12.15

GEOPOLITICA, GEOECONOMIA E TECNOLOGIA: L’ITALIA E L’ABRUZZO DI FRONTE AL CAMBIAMENTO GLOBALE

Alec Ross – Imprenditore ed esperto di politiche tecnologiche

ORE 15.00

APERTURA LAVORI

Germana D’Orazio – Consigliere Segretario Odg Abruzzo

Michele Di Bartolomeo – Presidente Odcec Pescara

ORE 15.15

DIALOGO – FONDI FESR E FSE PER GENERARE VALORE IN ABRUZZO

Tiziana Magnacca – Assessore Attività Produttive, Ricerca Industriale e Lavoro della Regione Abruzzo

Roberto Santangelo – Assessore Beni e Attività Culturali e Spettacolo, Formazione Professionale, Istruzione ed Edilizia Scolastica della Regione Abruzzo

Modera Ingrid Muccitelli – Giornalista

ORE 15.45

TAVOLA ROTONDA – INNOVAZIONE, CRESCITA E SCENARI DI SVILUPPO

Marcello Gemmato – Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Gianluca Ansalone – Head of Public Affairs and Sustainability Novartis Italy

Maurizio Binetti – Responsabile Life & Health, Bancassurance Danni e Vita di Allianz S.p.A.

Modera Luca Telese– Giornalista

ORE 16.45

IL NUOVO PARADIGMA ECONOMICO AMERICANO: CONSEGUENZE MONDIALI

Andrew Spannaus – Giornalista e analista politico americano

ORE 17.15

TAVOLA ROTONDA – IL GOVERNO PER L’ABRUZZO

Fausta Bergamotto – Sottosegretario di Stato Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Guerino Testa – Membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana

Nazario Pagano – Presidente della 1ª Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni

Alberto Bagnai – Presidente della Commissione Parlamentare Enti Gestori

Modera Luca Telese – Giornalista

ORE 18.00

DIALOGO – L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA: RIFLESSI ECONOMICI

Pierluigi Biondi – Sindaco L’Aquila

Pierluigi Sacco – Coordinatore scientifico progetto L’Aquila capitale italiana della cultura

Modera Ingrid Muccitelli – Giornalista

ORE 18.30

DIALOGO – L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL GOVERNO E ALLA REGIONE ABRUZZO

Giovanbattista Fazzolari – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Marco Marsilio – Presidente della Regione Abruzzo

Modera Luca Telese – giornalista