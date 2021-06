AL VIA LAVORI COMMISSARIATO ATRI, AFFIDATI AD AQUILANA TODIMA, QUESTORE, “STRATEGICO PER TERRITORIO”

TERAMO – “E’ un momento importante, di inizio dei dei lavori, ma anche di conclusione di un lungo iter progettuale e di reperimento delle risorse. Una commissariato è infatti non solo una centrale operativa della Polizia di Stato, è un presidio di legalità, e un servizio ai cittadini, che avrà importanti ricadute su Atri e tutto il territorio”.

Nelle parole del questore di Teramo, Enrico De Simone, che dal primo luglio andrà a svolgere o stesso incarico a L’Aquila, l’importanza del nuovo commissariato e centro operativo comunale, di cui oggi si è celebrato il “rito” della posa della prima pietra. Un intervento a base d’asta di 3.186.000 euro, affidati per 2.500.000 euro all’impresa aquilana Todima srl, di Marino Serpetti, candidato alla guida dell’associazione nazionale costruttori edili (Ance) della Provincia dell’Aquila. Tempi di realizzazione appena 9 mesi, ma ha precisato lo stesso Serpetti, “ci siamo impegnati nei limiti del possibile a comprimere ancor di più le tempistiche della consegna, consapevoli dell’importanza strategica dell’opera, mettendo in campo le nostre migliori energie”.

Presenti alla cerimonia, oltre al questore e a Serpetti, l’assessore regionale Pietro Quaresimale, il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti, l’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Felicione, e tutti gli amministratori comunali con i capogruppo di maggioranza Francesco Filiani e Gabriele Astolfi, la vice prefetto di Teramo, Ernesta D’Alessio, il commissario di Polizia Ester Fratello e gli agenti del commissariato di Atri, i rappresentanti dei sindacati di Polizia, e ancora per la Todima srl il responsabile della commessa, l’ingegnere Dario Di Francesco e il direttore tecnico di cantiere, Luis Ruscitti.

L’intervento, complessivamente da 4 milioni, è stato finanziato per una parte direttamente dall’ente comunale, con mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti, e per la restante parte da un contributo erogato dalla Regione Abruzzo (due milioni e 475mila euro). Il nuovo commissariato e il centro operativo comunale saranno edificati secondo standard antisismici.

Le due strutture sorgeranno nei pressi dell’ospedale San Liberatore nell’area adiacente lo stadio comunale e l’ex palasport Alessandrini, e il complesso ospiterà al proprio interno una palestra che agevolerà le attività delle tante associazioni sportive comunali dopo i disagi causati dai crolli del Pala Bargiglione e del Pala Alessandrini. La zona individuata è considerata dal Comune come strategica in quanto si trova nelle vicinanze sia del presidio ospedaliero San Liberatore, che gode di un accesso preferenziale su viale Risorgimento, sia dello stadio comunale, che funge anche da eliporto per trasporti di emergenza.

La Todima ha vinto l’apparto con un ribasso d’asta del 22%. Seconda classificata la Point costruzioni, che ha fatto un ribasso dell’ 11 per cento. A partecipare alla gare anche le imprese Di Prospero, Cantagalli appalti, Saitem, Edilpini e Alba restauri.

“Con questo intervento – ha detto il questore – si garantiranno spazi di lavoro più consoni al nostro personale ma soprattutto si darà un servizio migliore a tutta la cittadinanza. Un commissariato è un ufficio pubblico, offre dei servizi fondamentali, come le pratiche relative ai passaporti, al porto d’armi, ai permessi di soggiorno, oltre che per le denunce e tutte le attività di polizia. Non dimentichiamo che il commissariato rientra tra le strutture strategiche che non possono e non devono essere mai messi in discussione sotto il profilo della piena e constante funzionalità”.

“Questa opera era attesa da anni – ha sottolineato Serpetti – e il miglior modo per ripagare la fiducia e quello di dare ora il massimo in fase realizzativa, cercando anche di accorciare i tempi. Sarà una struttura in parte prefabbricata, in parte realizzata in cemento armato, con il più alto grado di sicurezza sismica, trattandosi di un edificio di categoria uno, deputato cioè a svolgere la funzione di hub strategico in caso di emergenze”.

Ha aggiunto Serpetti: “Le scelte progettuali sono state attente oltre al grado di sicurezza sismica, anche alla funzionalità operativa degli spazi di lavoro, tutti ad elevatissimo standard, a partire dall’illuminazione e dalla rifrangenza delle finestrature. In sede di offerta migliorativa abbiamo proposto la realizzazione di parcheggi aggiuntivi per ambulanze, mezzi dei Vigili del fuco e del Pronto soccorso, vista proprio la natura strategica dell’edificio”.

Ha sottolineato l’assessore Quaresimale: “è una opera strategica per l’intera regione, e questo perché Atri a livello territoriale è al confine tra la provincia di Teramo e quella di Pescara, in una posizione baricentrica anche su fronte della sicurezza. Oggi questa prima pietra rappresenta un ulteriore tassello di una politica volta ad assicurare ai cittadini il massimo livello possibile di sicurezza e tranquillità”.

“Oggi è un giorno importante – ha detto il sindaco Ferretti – perché si avviano due opere estremamente rilevanti per il nostro territorio: da un lato la nuova sede Com-coc che rafforzerà ulteriormente la nostra Protezione Civile che ha dato già prova della sua eccellente funzionalità dimostrandosi insostituibile e preziosa per la comunità e con una palestra regolamentare la struttura risponderà anche alle esigenze delle innumerevoli associazioni sportive operanti sul nostro territorio; dall’altro sarà possibile potenziare l’importante servizio della grande istituzione quale è quella della Polizia di Stato la cui sede territoriale resta nel nostro territorio dopo una battaglia amministrativa e istituzionale che ha visto la sensibilizzazione di tutte le forze politiche della nostra città e di un concittadino onorario allorquando si paventava un trasferimento poi scongiurato.

“Si conferma con la prima pietra posta oggi – commenta l’Assessore Felicione, – il cronoprogramma che aveva indicato l’inizio dei lavori entro l’estate 2021. La nuova struttura sarà rispondente a tutte caratteristiche necessarie per garantire un’ottima logistica dei soccorsi e sarà funzionale per le attività del commissariato, realtà che siamo riusciti a mantenere sul nostro territorio grazie all’individuazione di questa strategica struttura. Ringrazio quanti sono intervenuti alla cerimonia inaugurale, è un orgoglio per la nostra città poter avere una struttura così funzionale e preziosa sul nostro territorio”.

LA DIRETTA