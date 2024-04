AL VIA LE SOSTITUZIONI DI CONTATORI IDRICI NELLE FRAZIONI AQUILANE DI PAGANICA E TEMPERA

L’AQUILA – L’Ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua Spa (Gsa) informa, in una nota, che nelle zone di Paganica e Tempera, frazioni aquilane, sono attualmente in corso i lavori di sostituzione dei contatori idrici, condotti dalla ditta “SOLOGAS”.

Il personale incaricato sarà debitamente munito di cartellino di riconoscimento. In caso di qualsiasi dubbio circa l’identità degli operatori, si prega di contattare immediatamente la Gran Sasso Acqua S.p.A. per una verifica accurata. Si prevede che i lavori per la sostituzione dei contatori idrici dureranno circa 40 giorni.