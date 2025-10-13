AL VIA LE VACCINAZIONI CONTRO INFLUENZA E COVID DISPOSTE DALL’ASL DI TERAMO

TERAMO – E’ iniziata oggi la campagna di vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid della Asl di Teramo, così come disposto dalla Regione. Ci si può vaccinare nei centri vaccinali Siesp e nelle Uccpltre che negli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie aderenti alla campagna che si trovano a Teramo, Atri, Montorio, Nereto, Tortoreto, Roseto, Silvi, Giulianova.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue. E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni. La prenotazione negli ambulatori Siesp/Uccp non è necessaria, sarà opportuno presentarsi con la tessera sanitaria nel centro prescelto per comodità territoriale in orario e giorno previsti.

“L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica a livello mondiale. La vaccinazione contro l’influenza è necessaria per proteggere le persone ad alto rischio dalle complicanze della malattia che si accompagnano a un aumento del numero di ricoveri e delle morti. Quindi è importante vaccinare soprattutto gli anziani e le categorie a rischio. La raccomandazione riguarda anche il Covid. La vaccinazione è, ovviamente, utile e raccomandata per tutte le altre persone, anche se non hanno un rischio di incorrere in complicanze importanti. In questo caso ovviamente l’obiettivo è diverso: prevenire la malattia clinica e i disagi correlati”, commenta il direttore generale, Maurizio Di Giosia.