AL VIA L’ERA DI PAPA LEONE XIV: LITURGIA INIZIA IN BASILICA, PONTEFICE AL SEPOLCRO DI SAN PIETRO

CITTA’ DEL VATICANO – La liturgia, nella messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV, ha inizio all’interno della Basilica Vaticana.

Il Pontefice, con in mano la ferula utilizzata da papa Paolo VI, scende, con i Patriarchi delle Chiese Orientali, al Sepolcro di San Pietro, vi sosta in preghiera e poi lo incensa.

Questo momento sottolinea lo stretto legame del Vescovo di Roma all’Apostolo Pietro e al suo martirio, proprio nel luogo in cui il primo Vicario di Cristo ha confessato con il sangue la sua fede, insieme a tanti altri cristiani che con lui hanno dato la stessa testimonianza.

Due diaconi prendono, poi, il Pallio, l’Anello del Pescatore e il Libro dei Vangeli e si avviano in processione verso l’Altare della celebrazione, sul sagrato, in piazza San Pietro.

In giacca nera, accompagnato dalla moglie Olena, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato alcuni dei leader riuniti a piazza San Pietro per la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV.

Il presidente ucraino ha abbracciato la premier italiana Giorgia Meloni. Stretta di mano, tra gli altri, con il presidente Sergio Mattarella e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

È continuo, anche se lento, l’afflusso dei fedeli da via della Conciliazione a piazza San Pietro. Non c’è ressa ma le persone continuano ad arrivare.

Mentre veniva recitato il rosario, gruppi di ragazzi, come gli scout, giocavano a carte seduti sui sampietrini e i bambini più piccoli si intrattenevano con i giochi portati in piazza dai genitori.

Intanto, in attesa della celebrazione, la folla guarda ai maxischermi dove viene raccontato ciò che accade all’interno della basilica nella lingua dei segni e con i sottotitoli. Come di consueto, prima dell’inizio della messa di insediamento, agli altoparlanti hanno ricordato che non bisogna mostrare striscioni e agitare le bandiere.