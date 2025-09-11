AL VIA MARSICALAND: IMPRUDENTE, “FESTIVAL DELL’AGROALIMENTARE PROGETTO INNOVATIVO E STRATEGICO”

L’QUILA – “Un evento vetrina finalizzato a promuovere il comparto agroalimentare marsicano, un progetto partecipativo al tempo stesso identitario e strategico, fortemente innovativo ma sempre nel solco della vocazione rurale del territorio e delle imponenti manifestazioni fieristiche che negli anni ’70-’80 si tenevano nel Fucino”.

Così, in una nota, Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, descrive la seconda edizione di MarsicaLand.

Prende avvio domani, infatti, il festival diffuso dell’agroalimentare che sino a domenica trasformerà il centro cittadino di Avezzano in un grande Mercato diretto della terra, “i cui protagonisti – spiega Imprudente – saranno coloro che lavorano per valorizzare le eccellenze dell’Abruzzo, i produttori del settore agroalimentare ed enogastronomico marsicano, che proporranno la vendita diretta dei loro prodotti all’interno di stand aperti dalla mattina alla sera”.

“Un’iniziativa che nasce da un’idea delle principali associazioni di categoria di Avezzano e della Marsica e prontamente sostenuta dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo e dal Consiglio regionale che, con Legge regionale n. 4 del 10 marzo 2025, ne ha riconosciuto l’alto valore culturale, turistico e di promozione eno-gastronomica per l’intero Abruzzo – rivendica il vice presidente – e che ha suscitato l’entusiasmo dei Comuni del comprensorio, in primis del Comune di Avezzano, che hanno trovato nel festival una casa comune volta ad accogliere progettualità ed eventi che vedano protagoniste tutte le comunità marsicane”.

L’apertura di domani prevede, alle 15:30, l’esibizione della banda musicale in piazza Risorgimento e a seguire l’apertura degli stand, uno show cooking e la cerimonia di premiazione in collaborazione con l’Associazione provinciale cuochi.

La giornata proseguirà, alle 17:30, con la tavola rotonda “Quali turismi per quale Marsica. Proposte, prospettive, buone pratiche” e a chiudere la prima serata ci sarà il concerto musicale “Zampogna in Rock” in piazza del mercato.

“Una tre giorni di intensa festa collettiva – spiega ancora Imprudente – in cui accanto alle tavole rotonde e ai dibattiti tematici di approfondimento si terranno eventi collaterali come degustazioni, show cooking, concerti e street food, un appuntamento atteso quanto unico per chi è alla ricerca dell’autenticità e della tipicità agroalimentare, ma anche un prezioso momento di incontro e confronto tra produttori, istituzioni e cittadini”.

L’evento, che vede Arap Abruzzo quale soggetto attuatore, è promosso da una vasta rete di partner tra cui, oltre a Regione e Comune di Avezzano, Provincia dell’Aquila, GAL Marsica, Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino, Patto territoriale per la Marsica, Confagricoltura, Confcommercio, Confartigianato, Ance e numerose altre associazioni culturali del territorio.