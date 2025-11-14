PESCARA – Al via oggi il “Festival delle birre d’Abruzzo”, vetrina internazionale di promozione dei prodotti artigianali, con buyers in arrivo da tutto il mondo per una tre giorni di eventi, momenti di socialità, serate dedicate al divertimento e alla buona musica.

La mainifestazione, giunta alla terza edizione, è in programma da oggi, venerdì 14, fino a domenica 16 novembre nell’area ex Cofa a Pescara.

L’evento è promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e organizzato in collaborazione con l’Arap, l’Azienda Regionale delle Attività Produttive, nel ruolo di braccio operativo.

I dodici birrifici che parteciperanno alla manifestazione sono Beer Park, Nabò, Birrificio Golden Rose, Società agricola M.A.L.A.M. di De Luca SS, Birrificio Maiella, Delphinbeer di Giuseppe Villani, Hopera di Marrone Antonella, Agricola Marsos birra srl, La Mauritiana Di Baldassarre Maria Grazia, azienda agricola Di Marco Michelina, Società agricola montana S.S., Società agricola MAPS di Pagliara Marco & C. Per quanto riguarda i food truck, saranno presenti Lo Stuzzu de Lu Re, L’isola del gusto di Terramano Ilaria, Cotto e mangiato Sas, Magn e zitt, Ditta ind. di Sara Di Girolamo.

Ha spiegato il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Vincenzo D’Incecco, primo firmatario della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5, per la valorizzazione e la produzione birraia artigianale: “Crescono i nostri birrifici e, insieme a loro, cresce il patrimonio enogastronomico della regione. Le precedenti edizioni, molto partecipate, hanno riscosso un notevole successo, spingendo sempre più produttori ad aderire all’iniziativa. Proprio per questo oggi possiamo proporre un programma ricco ed elaborato, sostenendo e valorizzando le nostre aziende in un contesto tanto serio quanto vivace”.

All’evento sono previsti momenti istituzionali, convegni tematici e momenti formativi organizzati in collaborazione con istituti alberghieri e agrari abruzzesi. Verranno inoltre proposte iniziative con finalità di intrattenimento e attrattive, tutte pensate per esaltare e diffondere e le caratteristiche e le peculiarità della birra artigianale abruzzese, insieme a masterclass specializzate per approfondire le tecniche di produzione e degustazione. Verranno organizzati incontri B2B con importatori e distributori nazionali e internazionali, volti a facilitare nuove opportunità di business e sostenere la produzione locale.

“Non solo promozione – sottolinea D’Incecco – anche tanta buona musica ad allietare le giornate e le serate del Festival, con l’esibizione di alcuni dei più conosciuti artisti locali che porteranno sul palco generi diversi, con concerti e dj set, anche fino a tarda sera”.

Sul palco “Scena muta” (Leo Cagnetta, Lucio Ciampagna, Ivan Tinari, Flavio De Carolis); “Kom-Vasco Tribute band” (Mirco Salermi, Nico Sboro, Emiliano Sabatini, Agostino Balice, Mario Colasante, Luca D’Orazio, Giorgia Salerni); “Radio Supernova” (Alessandro Biancucci, Alessio Pulsoni, Giuseppe Martinelli, Fabio Mosca). E ancora i dj set di dj Andrea, Mattia Veneruso, Smoothies.

IL PROGRAMMA

14 NOVEMBRE

16.30 Apertura fiera

17 Apertura Stand

17.30-20 Accompagnamento musicale dj Andrea

18.30-19.30 Masterclass

21.30 Live music band Scena Muta

15 NOVEMBRE

11 Apertura stand

12.30 Masterclass

16-18.45 Accompagnamento musicale dj Vincenzo e Sofia Marinelli

18.30-19.30 Masterclass

19-21 Balli e musica country con “West family”

21.30 Concerto Kom-Vasco Tribute band

00:00-02:00 Dj set Mattia Veneruso

16 NOVEMBRE

10-13 Attività B2B

14-16 Attività B2B

17 Apertura stand

17.30-20.30 Dj set Smoothies

21.30-23.30 Radio Supernova-Bit Electric Set