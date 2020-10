AL VIA RACCOLTA CASTAGNE, BUONA STAGIONE MA DOMANDA ANCORA BASSA

ROMA – Al via con anticipo alla raccolta in tutta Italia delle castagne, frutto autunnale per eccellenza.

Il periodo di raccolta anticipata – spiega una nota della Borsa Merci Telematica Italiana (Bmti) – si deve alla buona stagione.

E’ stata registrata una discreta disponibilità di prodotto in tutte le aree produttive italiane, da Cuneo al Monte Amiata, dall’Appennino Tosco-Emiliano agli Appennini centrali e nel basso Lazio e Campania.

Le prime castagne – viene segnalato – sono inoltre di una qualità buona e dolce e non presentano particolari anomalie.

La domanda – dicono gli analisti di Bmti – è “ancora bassa purtroppo, a causa del Covid-19 che non permette lo svolgimento di sagre e eventi locali, ma visto che la stagione autunnale sta entrando nel vivo e le temperature stanno diminuendo sicuramente le famiglie saranno invogliate ad acquistare il prodotto determinando così un aumento della domanda stessa”.

Nei mercati all’ingrosso – fa notare Bmti – si rilevano prezzi nella media del periodo, che vanno da 2,50 a 3,50 euro/Kg per il calibro da 80-85 pezzi per un chilo e da 3,50 a 4,50 euro/chilo per il calibro da 70-75 pezzi per un chilo.

Download in PDF©