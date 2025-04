AL VIA “REGIONE ABRUZZO NEXT” PER LA PROMOZIONE DEI PROCESSI DI RICERCA E INNOVAZIONE

PESCARA – “Regione Abruzzo Next” è la nuova campagna di informazione che la Regione Abruzzo avvia per la promozione degli avvisi FESR FSE Plus inseriti nella programmazione 2021-2027.

Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 16 aprile alle ore 16, presso il Museo della Genti d’Abruzzo (Sala Favetta) in via delle Caserme, 58 a Pescara, dove tecnici della Regione e l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, illustreranno il nuovo avviso FESR “Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all’assunzione di ricercatori”, che prevede la possibilità di finanziamento a progetti legati alla grande ricerca industriale.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore Magnacca – è raggiungere con una comunicazione diretta le aziende abruzzesi in modo da dipanare eventuali dubbi interpretativi sul nuovo avviso FESR e mettere nelle migliori condizioni possibili le aziende stesse nel momento in cui verrà attivata la piattaforma informatica sulla quale sarà necessario caricare i progetti da finanziare”.

Il tour per la promozione dell’avviso FESR prevede sette tappe su tutto il territorio regionale, da domani fino al 9 giugno, giorno in cui verrà attivata la piattaforma per la raccolta dei progetti. Inserito nella programmazione FESR 2021-2027, l’avviso “Sostegno a processi di ricerca e innovazione e incentivi all’assunzione di ricercatori” ha una dotazione finanziaria di 58 milioni di euro, con la possibilità da parte delle grandi imprese, associate alle piccole e medie imprese oppure alle università e agli organismi di ricerca, di presentare progetti di ricerca che implichino nuove tecnologie sostenibili e rinnovo dei processi produttivi, oltre alla possibilità di poter ricevere contributi economici per l’assunzione di giovani abruzzesi laureati in materie STEM. Come prevede l’avviso, pubblicato sul sito coesione.regione.abruzzo.it, i progetti di ricerca e le richieste di assunzioni possono essere presentati dal 9 al 30 giugno 2025 su una piattaforma dedicata.