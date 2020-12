AL VIA SCREENING COVID IN PROVINCIA DI TERAMO: CONFERENZA STAMPA ASL, LA DIRETTA

L’AQUILA – E’ convocata una conferenza stampa per oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 12:00 presso la Sala Convegni al 2° Lotto dell’Ospedale di Teramo, in tema di screening di massa per il Covid-19 in provincia di Teramo.



All’incontro, oltre al direttore Generale della ASL teramana Maurizio Di Giosia, saranno presenti l’Assessore alla Sanità Regionale Nicoletta Verì, il presidente della Provincia Diego di Bonaventura, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, la Protezione civile Regionale e tutti gli Ordini Professionali Sanitari.

