AL VIA “VENERDI’ IN CENTRO PER FAMIGLIE”: IL SINDACO DELL’AQUILA,”VEDERE I BIMBI RIEMPIE IL CUORE”

L’AQUILA – Prosegue all’Aquila, fino all’ultima settimana di giugno, l’iniziativa dei ‘Venerdì in centro per le famiglie’, promossa dal Comune dell’Aquila e che, anche questo pomeriggio e questa sera animerà, il centro storico con giochi, eventi, musica e spettacoli.

“Vedere piazza Duomo piena di bambini fino a tarda sera, venerdì scorso, ha riempito cuore e anima – commenta il sindaco, Pierluigi Biondi – Anche le altre location individuate per la manifestazione sono state frequentatissime e se le famiglie si riappropriano degli spazi che, storicamente, hanno rappresentato luoghi di incontro e socialità, significa che siamo sulla buona strada per rianimare la città e il suo centro storico, stimolandone la frequentazione anche a quanti, in questi anni, non hanno avuto occasione di farlo.

L’appuntamento di venerdì prossimo, sarà anche l’occasione per visitare il cortile di Palazzo Margherita, da poco riconsegnato e che, proprio con la disponibilità dell’amministrazione ad aprirlo alla comunità anche per eventi culturali, accoglierà uno spettacolo per grandi e piccoli”. Tra le iniziative in programma: una caccia al tesoro a squadre con indizi da seguire con indovinelli da risolvere e prove da superare; una prova di tiro con l’arco (frecce con gommini) per bambini a partire dai 5 anni; percorsi ad ostacoli; gare di velocità; tiro alla fune e mini bowling. Il tutto, nello spazio allestito alla Villa Comunale a partire dalle 17.

In piazza Duomo, ci sarà il Ludobus con giochi di legno, mentre il serata il trio jazz Mezzini-Fiorenza-Tacconi. Su corso Vittorio Emanuele è previsto lo spettacolo ‘Il viaggio di Lulu sospeso tra sogno e realtà’. A seguire giochi in piazza ‘Il volo dei colori’ a cura di Barbara Saturni. Iniziative anche nel cortile di palazzo Margherita, con Luca Serani nello spettacolo ‘Conta fino a 6: apri la tua finestra sulla bellezza. L’Ape Tau arriva in centro’. etture animate, danza e musica per bambini e famiglie. I Folkavacca si esibiranno in serata dalle 21 alle 23, mentre piazza Regina Margherita vedrà in scena il duo folk-blues, Berardi & Ferella. Per venerdì 31 maggio e per tutti i venerdì in cui si svolgerà la manifestazione, inoltre, il servizio navetta (gratuito) con partenza dal terminal bus ‘Lorenzo Natali’.