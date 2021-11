ALANNO – Alle ore 14.15 circa una squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara una del Distaccamento di Alanno e una dei Volontari di Popoli sono impegnate nel Comune di Alanno per un incendio di tetto di un ristorante.

Le squadre prontamente giunte sul posto stanno operando con l’ausilio dell’autoscala per domare l’incendio, al momento non si registrano feriti e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.