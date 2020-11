ALANNO: INCIDENTE SULLA TIBURTINA, CONDUCENTE INCASTRATO NELLE LAMIERE AUTO

PESCARA – Alle ore 23,30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno, in provincia di Pescara, è intervenuta sulla statale Tiburtina in Contrada Vallone per incidente stradale.

Un veicolo era uscito di strada urtando il guard rail, il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere. Il personale Vigili del Fuoco con attrezzature particolari, è riuscito ad estrarre il conducente e consegnarlo al personale del 118. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.

