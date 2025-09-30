ALBA ADRIATICA: ARRESTATO PUSHER, IN GARAGE 5 CHILI DI HASHISH DIVISI IN PANETTI

ALBA ADRIATICA – Occultati nel garage nascondeva 5,6 chilogrammi di hashish suddivisi in 56 panetti da 100 grammi ciascuno.

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo), nell’ambito di una mirata attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’arresto di un cittadino extracomunitario di 53 anni, residente nella cittadina albense.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto che su ogni panetto erano apposte etichette – semplici nomi di fantasia – utilizzate negli ambienti criminali per distinguere i lotti di provenienza e la qualità dello stupefacente. Contestualmente è stato sequestrato materiale per il confezionamento.

L’ingente quantitativo di droga, pronto per l’immissione sul mercato locale, è stato sottoposto a sequestro e assunto in carico per il successivo versamento all’Ufficio Corpi di Reato della Procura di Teramo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato riportato a casa in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.